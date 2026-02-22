خشم شدید خارطوم از میزبانی اوگاندا از ژنرال حمیدتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه سودان به شدت به سفر محمد حمدان دقلو موسوم به حمیدتی فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان به اوگاندا واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت خارجه سودان آمده است: ما به شدت استقبال دولت اوگاندا از محمد حمدان دقلو فرمانده شبه نظامیان تروریست را محکوم می کنیم. ما از دولت اوگاندا می خواهیم که به حمیدتی شورشی اجازه ندهد که از اراضی آن دست به نسل کشی علیه سودانی ها بزند.

گفتنی است که ورود حمیدتی به اوگاندا نخستین حضور عمومی وی پس از هفت ماه غیبت از صحنه سیاسی است. آخرین تصویر منتشرشده از وی به ژوئن ۲۰۲۵ بازمی‌گشت که در منطقه‌ای نامشخص از دارفور سخن می‌گفت.

یوری موسونی، رئیس‌جمهور اوگاندا که پیشتر به عنوان رئیس کمیته عالی اتحادیه آفریقا برای میانجی‌گری در سودان منصوب شده بود، در نشستی رسمی میزبان حمیدتی بود.

موسونی در این دیدار بر گفتگو به عنوان تنها راه دستیابی به ثبات پایدار تأکید کرد.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ابتکار آفریقایی برای دیدار مستقیم میان البرهان و حمیدتی پیش از این به دلیل غیبت فرمانده نیروهای واکنش سریع در نشست جیبوتی ناکام مانده بود.