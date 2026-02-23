پیاتزا مربی وسواسی است/ تغییرات به خواست او بود

امیر خوش‌خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تغییرات اخیر در کادر فنی تیم ملی اظهار داشت: با تصمیم پیاتزا، عبدالرضا علیزاده و تندروان از کادر فنی تیم ملی جدا شدند و تنها توتولو و شاکری آنالیزور تیم و مربی بدنساز در تیم ماندنی شدند. این تغییرات با نظر مستقیم پیاتزا انجام شده است. البته این تصمیم به هیچ‌وجه به معنای نارضایتی از عملکرد اعضای قبلی کادر فنی نیست و لازم می‌دانم این موضوع به‌درستی منتقل شود. هدف اصلی، ایجاد یک خانه‌تکانی و شوک مثبت، به‌ویژه برای بازیکنان جوان است تا با روحیه‌ای تازه وارد یک مسیر و پروسه جدید شوند و نتایج سال گذشته را پشت سر بگذارند.

خوش‌خبر درباره انتخاب دستیاران پیاتزا گفت: در حال حاضر فرد خاصی مدنظر نیست و طبق صحبتی که با او شده است قرار است هم پیاتزا و هم فدراسیون گزینه‌های مورد نظر را بررسی کنند. به هر حال سال آینده سال بسیار سختی برای والیبال ایران است. هم لیگ ملت‌ها را داریم و رقابت‌های قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ است که در شهریور ماه سال آینده به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد. این مسابقات نخستین مرحله انتخابی المپیک ۲۰۲۸ هم به حساب می‌آید و برای والیبال ایران اهمیت زیادی دارد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انتخاب دستیاران و اعضای کادر فنی با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود تا خواسته سرمربی تیم محقق شود.

دبیر سازمان تیم‌های ملی تأکید کرد: پیاتزا حتی در مورد نفراتی که از کادر فنی جدا شدند تأکید داشته که جدایی آنها به خاطر نارضایتی از عملکرد این نفرات نیست. پیاتزا به دنبال شوک به بازیکنان است که مسابقات جهانی و لیگ ملت‌های سال گذشته را فراموش کنند و وارد یک پروسه جدید با یک کادر جدید شوند. ممکن است برخی از این تغییرات موقتی باشد یا حتی در آینده از این افراد به شکل دیگری استفاده شود، اما آنچه قطعی است، این است که در ترکیب فعلی کادر فنی تیم ملی در سال آینده حضور نخواهند داشت. پیاتزا ذاتاً مربی وسواسی است و این موضوع را قبلاً هم در انتخاب کاپیتان تیم ملی نشان داده بود. الان هم قطعا برای انتخاب دستیارانش حساسیت زیادی نشان خواهد داد چرا که دستیارانش در کنار او در نیمکت تیم ملی هستند و باید به او کمک کنند و اطلاعات بدهند.

دبیر سازمان تیم‌های ملی درباره واگذاری سرپرستی تیم ملی به نظریان گفت: این مسئله یک روز باید اتفاق می‌افتد و این خواسته پیاتزا بود که در این زمینه هم تغییراتی صورت بگیرد. نظریان از مدیران خوشنام وزارت ورزش است، او تحصیلات عالیه دارد، فرد دانشگاهی است و فضای ورزش و کار با جوانان را به‌خوبی می‌شناسند و از نظر روابط انسانی و مدیریتی توانمند است. من شخصاً او را می‌شناسم و مطمئنم اتفاقات خوبی در این بخش رقم خواهد خورد. خودم هم قول داده‌ام تا هر جا که لازم باشد، حتی تا زمان اعزام تیم، کنار تیم ملی بمانم و کمک کنم.

خوش‌خبر درباره مسئولیت جدید خود توضیح داد: به عنوان دبیر سازمان تیم‌های ملی، وظیفه من ایجاد هماهنگی میان تیم‌های مختلف است تا تداخل در برنامه‌های تمرینی، اردوها، بازی‌های تدارکاتی، سالن‌ها و امکانات به حداقل برسد. امکانات فدراسیون محدود است و باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم از مدت‌ها قبل از آغاز اردوها، برنامه همه تیم‌ها مشخص شود تا سرپرستان و بازیکنان بدانند چه زمانی، کجا و با چه امکاناتی تمرین می‌کنند. این کار باعث می‌شود روند آماده‌سازی تیم‌ها منظم‌تر و بدون تنش پیش برود.