آیتالله محسن قمی، در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح ابعاد شخصیتی و فعالیتهای مرحوم حاج محمد قمی پرداخت.
به گفته این عضو مجلس خبرگان رهبری، مهمترین ویژگی حاج محمد قمی عشق و ارادت عمیق به خاندان عصمت و طهارت بود؛ علاقهای که در رفتار و منش فردی و اجتماعی او نمود داشت.
معاون امور بینالملل دفتر مقام معظم رهبری، همچنین از پایبندی مرحوم قمی به آرمانهای انقلاب اسلامی، امام خمینی و مقام معظم رهبری بهعنوان یکی دیگر از شاخصههای برجسته شخصیتی او یاد کرد.
آیتالله قمی مردمی بودن، روحیه خدمتگزاری و دلسوزی نسبت به مسائل و مشکلات مردم را از دیگر خصوصیات این چهره سیاسی و اجتماعی دانست و تأکید کرد: ارتباط نزدیک او با شهروندان، جایگاه ویژهای برایش در میان مردم منطقه ایجاد کرده بود.
او در ادامه افزود: میتوان حاج محمد قمی را از چهرههای اثرگذار در مسیر توسعه و پیشرفت پاکدشت دانست؛ فردی که نقش مهمی در پیگیری مطالبات محلی و پیشبرد طرحهای عمرانی و اجتماعی این منطقه ایفا کرد.
