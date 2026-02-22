۴۹ هزار مادر باردار و کودک کرمانی مشمول طرح حمایتی «یسنا» شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح ارائه بسته غذایی و پوشک رایگان ویژه مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در پنج دهک اول درآمدی در حال اجرا است.
وی افزود: طرح یسنا یکی از انواع کالابرگ الکترونیکی است که با هدف حمایت از این قشر در دهکهای پایین درآمدی از سوی دولت وفاق طراحی و اجرا میشود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی کرمان با اشاره به آمار مشمولان این طرح در استان، اظهار داشت: در استان کرمان، تعداد ۱۰ هزار و ۳۹۱ مادر باردار و ۳۸ هزار و ۶۱۵ مادری که کودک زیر دو سال دارند وجود دارد که در مجموع ۴۹ هزار و ۶ نفر از جمعیت استان در ۵ دهک اول درآمدی، مشمول طرح یسنا شدهاند.
ابراهیمی، در خصوص مبلغ شارژ کالا برگ در این طرح تصریح کرد: برای مشمولان دهکهای یک تا سه، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان و برای دهکهای چهار و پنج، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان شارژ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: علاوه بر ۱۱ قلم کالای اساسی کالا برگ، امکان تهیه ۳ قلم کالای دیگر شامل پوشک، سبزیجات و آجیل و مغزها نیز برای مشمولان این طرح فراهم شده است.
مدیرکل تعاون کرمان با اشاره به مهلت استفاده از این اعتبار تأکید کرد: مشمولان تا تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ فرصت دارند از اعتبار تخصیصیافته در قالب طرح یسنا استفاده کنند.
ابراهیمی، با بیان اینکه تمامی فروشگاههای فعال در طرح کالا برگ، امکان استفاده از اعتبار طرح یسنا را دارند گفت: این طرح با هدف حمایت معیشتی از خانوادهها و کمک به ارتقای سلامت و تغذیه مادران و کودکان اجرا میشود.
وی با تاکید بر پایش این طرح افزود: تمامی مراحل پایش به صورت متمرکز صورت گرفته است و نیاز به حضور خانواده ها در ادارات کار استان کرمان نیست.
