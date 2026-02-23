اختصاص ۲۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ابراهیمی در جلسه کمیسیون اقتصادی امنیت غذایی استان کرمان از اختصاص ۸۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و گفت: ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار سهم استان کرمان است.

وی با بیان اینکه نسخه حمایت معیشتی از افراد جامعه و حذف ارز ترجیحی یک ضرورت ملی محسوب می‌شود، افزود: در قالب این طرح تاکنون بیش از یک میلیون خانواده کرمانی از ۲۰ هزار فروشگاه طرف قرارداد در سطح استان کرمان خرید کرده‌اند.

مدیر کل تعاون کرمان با اشاره به اجرای طرح یسنا به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کالابرگ الکترونیکی تصریح کرد: در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح ارائه بسته غذایی و پوشک رایگان ویژه مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در پنج دهک اول درآمدی در حال اجرا است.

ابراهیمی، افزود: این طرح با هدف حمایت از قشر آسیب‌پذیر در دهک‌های پایین درآمدی از سوی دولت طراحی و اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: این طرح گامی مؤثر در جهت حمایت معیشتی از خانواده‌ها، ارتقای سلامت و تغذیه مادران و کودکان محسوب می‌شود.