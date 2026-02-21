  1. استانها
  2. کرمان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

تخلف در توزیع کالابرگ؛ ۵۸ واحد در کرمان غیر فعال شدند

کرمان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرمان، از غیرفعال شدن ۵۸ دستگاه عامل توزیع کالابرگ در سطح این استان به دلیل تخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و به منظور صیانت از حقوق شهروندان، بازرسان این اداره کل به صورت مستمر و میدانی بر عملکرد عاملان توزیع نظارت دارند و تاکنون بیش از ۵۰۰ بازرسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد در سطح استان انجام شده است که در نتیجه آن، ۵۸ دستگاه به دلیل احراز تخلف از چرخه توزیع کالابرگ حذف شدند.

وی افزود: مهمترین تخلفات مشاهده‌شده را شامل فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار عنوان کرد.

مدیرکل تعاون استان کرمان تأکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هرگونه تخلف در این حوزه قطعاً با برخورد قانونی مؤثر و بازدارنده مواجه خواهد شد.

ابراهیمی، از همه شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه‌های ارتباطی این اداره کل اطلاع دهند.

کد خبر 6755459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • کاوه اللهی IR ۰۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      من تا دیروز از کالابرگ استفاده نکرده بودم چون زیر نظر سازمان بهزیستی هستم ورفتم ابوذر جنوبی مرغ گرفتم وبا هرکسی صحبت کردم گفتند خیلی بیشتر ازوسیله گرفتم حساب شده
    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 1
      پاسخ
      خد ا خیرتون بده
    • کرمانی IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      این چند سال کجا بوده

