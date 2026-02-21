تخلف در توزیع کالابرگ؛ ۵۸ واحد در کرمان غیر فعال شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و به منظور صیانت از حقوق شهروندان، بازرسان این اداره کل به صورت مستمر و میدانی بر عملکرد عاملان توزیع نظارت دارند و تاکنون بیش از ۵۰۰ بازرسی از فروشگاه‌های طرف قرارداد در سطح استان انجام شده است که در نتیجه آن، ۵۸ دستگاه به دلیل احراز تخلف از چرخه توزیع کالابرگ حذف شدند.

وی افزود: مهمترین تخلفات مشاهده‌شده را شامل فروش اجباری، عرضه اقلام غیرمشمول، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دریافت کارمزد و الزام شهروندان به خرید تا سقف کامل اعتبار عنوان کرد.

مدیرکل تعاون استان کرمان تأکید کرد: بر اساس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، هرگونه تخلف در این حوزه قطعاً با برخورد قانونی مؤثر و بازدارنده مواجه خواهد شد.

ابراهیمی، از همه شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سامانه‌های ارتباطی این اداره کل اطلاع دهند.