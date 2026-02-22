به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی با بیان اینکه هفته ملی «سلامت مردان ایران» از اول تا هفتم اسفندماه با شعار «سوانح و حوادث در کمین مردان» برگزار می‌شود، گفت: این هفته فرصتی مهم برای حساس‌سازی جامعه، خانواده‌ها و مردان نسبت به رعایت ایمنی در محیط زندگی، رانندگی، محیط کار و حذف رفتارهای پرخطر است.

وی افزود: بر اساس آمار موجود، شیوع کم‌تحرکی در مردان استان البرز حدود ۵۵.۷۷ درصد است. کم‌تحرکی خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی–عروقی، سکته مغزی، دیابت، سرطان و سایر بیماری‌های مزمن را تا ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

صیادی افزود: فعالیت بدنی منظم نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مزمن، بهبود سلامت روان، افزایش کیفیت خواب، کنترل وزن و ارتقای سلامت عمومی دارد. توصیه می‌شود مردان حداقل پنج روز در هفته و هر بار ۳۰ دقیقه پیاده‌روی با شدت متوسط داشته باشند و با ایجاد تغییرات ساده در سبک زندگی، از جمله کاهش عادت‌های کم‌تحرکی، افزایش تحرک در محیط کار و مشارکت خانواده در فعالیت‌های ورزشی، سلامت خود را ارتقا دهند.

وی با اشاره به توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت در خصوص فعالیت بدنی بزرگسالان خاطرنشان کرد: انجام حداقل ۱۵۰ تا ۳۰۰ دقیقه فعالیت هوازی با شدت متوسط در هفته یا ۷۵ تا ۱۵۰ دقیقه فعالیت شدید، می‌تواند نقش مهمی در حفظ سلامت داشته باشد. انتخاب فعالیت‌هایی که برای افراد لذت‌بخش است، مانند پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری، باغبانی یا ورزش‌های ساده، انگیزه تداوم در این مسیر را افزایش می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در پایان ضمن دعوت از مردان استان برای توجه جدی به سلامت خود، بر نقش خانواده‌ها در حمایت از مردان برای داشتن سبک زندگی سالم تأکید کرد و گفت: امیدواریم با مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها و مردم، گامی مؤثر در ارتقای سلامت مردان و جامعه برداشته شود. هفته سلامت مردان فرصت مناسبی برای آغاز تغییرات مثبت در زندگی و حرکت به سوی جامعه‌ای سالم‌تر است.