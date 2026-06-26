اجرای طرح «گذر فرهنگی» در محله لبنان شهر دوگنبدان با مشارکت بخش خصوصی

رضا قشقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و توسعه زیرساخت‌های شهری تأکید کرد و گفت: عملیات اجرایی بخش قابل توجهی از این طرح در محله لبنان شامل جدول‌گذاری، سنگ‌فرش و ساماندهی معابر انجام شده و لازم است روند تکمیل آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین آب و برق پروژه‌های شهری، افزود: برای دریاچه مصنوعی و فضاهای سبز شهری باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم برای تأمین پایدار منابع آب انجام شود تا در آینده با مشکل مواجه نشویم.

شهردار دوگنبدان همچنین خواستار انجام مطالعات کارشناسی برای مدیریت بلندمدت منابع آبی شد و بیان کرد: استفاده از ظرفیت چشمه‌های موجود، ایجاد مخازن ذخیره آب و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند آبیاری از جمله راهکارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه به طرح ایجاد گذر فرهنگی در محدوده فرهنگسرای محله لبنان اشاره کرد و گفت: هدف ما تبدیل این محدوده به یک فضای فرهنگی، تفریحی و خانوادگی است تا شهروندان بتوانند در محیطی مناسب از برنامه‌های فرهنگی، سرگرمی و خدمات شهری بهره‌مند شوند.

قشقایی تصریح کرد: این پروژه می‌تواند از طریق مدل‌های سرمایه‌گذاری مشارکتی و با حضور بخش خصوصی اجرا شود تا ضمن تأمین هزینه‌های نگهداری مجموعه، زمینه رونق اقتصادی و افزایش سرزندگی شهری نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه محله لبنان یکی از مناطق نیازمند توجه ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی است، خاطرنشان کرد: حضور مستمر خانواده‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی در این منطقه نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

شهردار دوگنبدان همچنین بر پیگیری موضوع آلایندگی‌های شهری و تهیه گزارش‌های تخصصی در این زمینه تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای ارائه راهکارهای عملی در راستای بهبود شرایط زیست‌محیطی شهرستان شد.