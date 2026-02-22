۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۴

تصادف در جاده «بیرانشهر» ۲ فوتی و ۲ مجروح برجای گذاشت

خرم‌آباد - رئیس پلیس‌راه لرستان، گفت: در سانحه تصادف میان دو خودروی نیسان و وانت پیکان در جاده «بیرانشهر» دو نفر فوت و دو نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شادابی چگنی عصر امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی اعلام حادثه از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف در محور «بیرانشهر»، بلافاصله نیروهای پلیس‌راه، انتظامی و امدادی در محل حاضر شدند. بررسی‌ها نشان داد تصادف میان یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه وانت پیکان رخ‌داده است.

وی افزود: در این سانحه رانندگان هر دو خودرو به علت شدت جراحات در دم جان باختند و دو نفر دیگر، شامل سرنشینان نیسان و پیکان، توسط تیم‌های امدادی به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس‌راه لرستان، افزود: نتایج کارشناسی حاکی از آن است که بی‌احتیاطی و انحراف‌به‌چپ راننده وانت نیسان علت اصلی وقوع این سانحه بوده است.

سرهنگ شادابی چگنی با بیان اینکه بیشتر تصادفات مرگبار ناشی از اشتباهات انسانی و بی‌احتیاطی رانندگان است، توصیه کرد: رانندگان باید در هنگام رانندگی از هرگونه عجله، سبقت غیرمجاز و انحراف ناگهانی خودداری کرده و با رعایت هوشیاری و تمرکز، از بروز چنین حوادث تلخی پیشگیری کنند.

