به گزارش خبرنگار مهر ، حسین افشین ظهر سهشنبه در نشست با نخبگان و مستعدان برتر خراسانشمالی که در اتاق بازرگانی بجنورد برگزار شد ، اظهار کرد: بزرگترین ثروت و گنج کشور، نیروی انسانی است و باید به این سرمایه توجه ویژه داشته باشیم تا بتوانیم به پیشرفت در همه بخشها دست یابیم.
وی افزود: باید ظرفیتها و پتانسیلهای استانها را شناسایی و مسائل و مشکلات آنها را برطرف کنیم تا زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای علمی و انسانی فراهم شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به نقش صنعت در توسعه زیستبوم دانشبنیان گفت: هرچه صنعت بیشتر به اکوسیستم دانشبنیان کمک کند، در نهایت خود صنعت نیز از این ظرفیت منتفع خواهد شد.
افشین افزود: اعتبار مالیاتی صنعت میتواند کمک موثری به بخشهای مختلف دانشبنیان داشته باشد و زمینه سرمایهگذاری بیشتر صنایع در حوزه فناوری و نوآوری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: ۱۷ همت اعتبار مالیاتی تخصیص دادهایم و ۶۰ همت نیز در اختیار معاونت علمی است که میتواند در قالب اعتبار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.
معاون علمی رئیسجمهور با بیان اینکه برای تامین مالی دانشبنیانها تنها به منابع دولتی نگاه نکردهایم، گفت: چندین منبع برای تامین مالی ایجاد شده که از جمله آنها میتوان به تبصره ۱۸، تبصره ۱۵ و اوراق فناوری اشاره کرد.
وی افزود: برای اوراق فناوری تا سقف ۱۰۰ همت مجوز گرفتهایم و تلاش میکنیم با استفاده از مدلهای مختلف، منابع مالی بیشتری را وارد زیستبوم دانشبنیان کنیم.
افشین درباره طرح همافزا نیز گفت: در این طرح میتوان با شرکتها همکاری کرد؛ به این صورت که یک شرکت بخش خصوصی سرمایهای را وارد کند، از آن حمایت شود و بانک نیز در ادامه به تامین مالی کمک کند.
وی تاکید کرد: باید مدلهای تامین مالی را افزایش دهیم تا شرکتهای دانشبنیان برای توسعه فعالیتهای خود با محدودیت منابع مواجه نباشند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور همچنین درباره ظرفیت صندوقهای دانشبنیان اظهار کرد: این صندوقها میتوانند تا ۱۲ برابر ظرفیت خود تسهیلات ارائه دهند.
افشین افزود: سهمیه استانها در این بخش باید افزایش یابد تا صندوقها تقویت شوند و بتوانند ضمانتهای لازم را ایجاد کرده و به رشد اکوسیستم دانشبنیان کمک کنند.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق کمبرخوردار گفت: برای موضوع امریه در مناطق کمبرخوردار کمکهایی انجام شده است تا نخبگان بتوانند در همان استان محل زندگی خود خدمت کنند.
افشین با بیان اینکه دولت باید در محلهایی سرمایهگذاری کند که ظرفیت رشد و افزایش تولید بیشتری دارند، گفت: دولت عاقلانه نگاه میکند و سرمایهگذاری باید در جایی انجام شود که رشد بیشتری ایجاد کند و تولید را افزایش دهد که در نهایت به ایجاد ثروت منجر خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای علمی کشور گفت: در هیچ جای دنیا دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف به این شکل آموزش داده نمیشوند و فارغالتحصیلان این دانشگاه نسبت به بسیاری از دانشگاههای کشور از جایگاه بالاتری برخوردار هستند.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: توانمندیها و زیرساختهای این دانشگاه بسیار خوب است و مدالآوران بخشهای مختلف نیز نشان میدهند که نظام آموزشی کشور از ظرفیت مناسبی برخوردار است که با توجه بیشتر میتوان این ظرفیت را تقویت کرد.
افشین با اشاره به ظرفیت اقتصادی حوزه نانو اظهار کرد: سال گذشته درآمد نانویی کشور حدود ۹۰ همت بوده است، در حالی که حمایت مالی کمتری نسبت به این میزان درآمد به این حوزه اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاری هدفمند در حوزههای دارای ظرفیت رشد میتواند به افزایش تولید و ایجاد ثروت در کشور منجر شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور درباره مسکن نخبگان نیز گفت: در استانها برای تامین مسکن نخبگان مشکلی وجود ندارد و تاکنون در ۱۷ استان زمین تامین شده است.
افشین افزود: در حال حاضر تنها در تهران در زمینه تامین زمین مسکن نخبگان مشکل وجود دارد و در سایر استانها اقدامات لازم در حال انجام است.
وی تاکید کرد: حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه ماندگاری آنان در استانها، در کنار توسعه زیرساختهای علمی و مالی، میتواند به استفاده بهتر از ظرفیت نیروی انسانی کشور و شتاب گرفتن روند توسعه دانشبنیان منجر شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور گفت: حمایت از اساتید جوان در دولت چهاردهم چهار برابر شده است و برای تقویت این حمایتها، افزایش اعتبارات در دستور کار قرار دارد.
افشین اظهار کرد: بنیاد علمی دانشگاه ظرفیتی برای حمایت از ایدهها و طرحهای اساتید و نخبگان است و تاکنون ۲ همت اعتبار برای این بخش اختصاص یافته است.
وی افزود: این پرسش وجود دارد که چرا برخی اساتید از این ظرفیت استفاده نمیکنند، در حالی که امکان ارائه طرح و دریافت حمایتهای مالی فراهم شده است.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: پیشنهادهایی برای افزایش این اعتبار ارائه شده است تا میزان منابع اختصاص یافته از ۲ همت به پنج همت افزایش یابد و زمینه حمایت گستردهتر از طرحهای علمی و فناورانه فراهم شود.
افشین با اشاره به ضرورت نقشآفرینی بیشتر اساتید در حل مسائل کشور گفت: اساتید باید در بخشهای مختلف پروپوزال ارائه دهند و بیش از ۴۰ درصد پروپوزالهای ارائه شده تاکنون پذیرفته شده است.
وی تاکید کرد: طرحها باید توسط خود اساتید و نخبگان اجرایی شود و صرف ارائه ایده بدون پیگیری و اجرای آن نمیتواند به تحول مورد انتظار منجر شود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور اظهار کرد: در دولت چهاردهم حمایت از اساتید جوان چهار برابر شده است و این حمایتها در آینده نیز افزایش خواهد یافت.
افشین افزود: استفاده از ظرفیت دانشگاهها، اساتید و نخبگان باید به سمت اجرای طرحهایی هدایت شود که بتواند مسائل واقعی کشور و استانها را حل کند.
وی گفت: نخبگان باید در تصمیمگیریها نقش فعال داشته باشند و با ارائه طرحهای اجرایی و ایدههای عملی، زمینه ایجاد تحول در بخشهای مختلف را فراهم کنند.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت علمی و نخبگانی کشور به شکل صحیح در فرآیند تصمیمگیری و اجرای طرحها به کار گرفته شود، میتوان شاهد تحولات جدی در بخشهای مختلف بود.
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