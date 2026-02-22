تعرفه عوارض محلی سنندج برای سال ۱۴۰۵ با افزایش ۴۰ درصدی تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زارعی عصر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان از نهایی شدن لایحه پیشنهادی عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۵ و ابلاغ آن به شهرداری خبر داد.

وی با اشاره به روند بررسی این لایحه اظهار کرد: لایحه پیشنهادی شهرداری پس از ارائه به شورا، در کمیسیون بودجه به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای تصویب نهایی به صحن علنی شورا ارجاع شد.

وی افزود: این لایحه پس از تصویب در صحن شورا و بر اساس نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های اعضا، به هیئت انطباق ارسال شد و پس از طی مراحل قانونی، به تصویب نهایی رسید و برای اجرا به شهرداری سنندج ابلاغ شد.

رئیس شورای اسلامی شهر سنندج با تأکید بر رویکرد حمایتی شورا در تعیین تعرفه‌ها عنوان کرد: با وجود اینکه طبق دستورالعمل‌های قانونی امکان افزایش عوارض تا سقف ۴۲.۵ درصد، معادل نرخ تورم رسمی کشور وجود داشت، اما شورا با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی شهروندان، افزایش حدود ۴۰ درصدی را برای سال آینده تصویب کرد.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: شورای شهر سنندج همواره خود را ملزم به رعایت قانون، شفافیت و صیانت از حقوق شهروندان می‌داند و تصویب این لایحه نیز در همین چارچوب و با هدف اجرای تکالیف قانونی و اطلاع‌رسانی عمومی انجام شده است.