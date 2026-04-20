هشدار شدیداللحن چین به آمریکا؛ با آتش بازی نکنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گو جیاکون سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه به آمریکا، ژاپن و فیلیپین هشدار داده و تاکید کرد که رزمایش‌های نظامی مشترک بین سه کشور می‌تواند نتایج معکوسی داشته باشد.

وی در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت که ارتباط نظامی «کورکورانه» بین این کشورها به نام امنیت، چیزی جز «بازی با آتش» نخواهد بود و در نهایت نتایج معکوسی برای آنها خواهد داشت.

جیاکون وضعیت تنگه هرمز را «حساس و پیچیده» توصیف کرد و نگرانی کشورش را از «توقیف اجباری کشتی‌ها توسط آمریکا» ابراز داشت و از طرفین خواست تا به آتش‌بس پایبند باشند و از تشدید تنش‌ها خودداری کنند تا امکان از سرگیری ناوبری عادی فراهم شود.

گو جیاکون افزود که وضعیت کنونی در منطقه در حال گذراندن یک مرحله انتقالی حیاتی از جنگ به صلح است. وی با اشاره به اینکه «پنجره صلح باز شده است»، تاکید کرد که این امر مستلزم فراهم آوردن شرایط برای پایان دادن به جنگ در اسرع وقت است.

وی بر حمایت چین از طرف‌های ذیربط در حفظ پویایی آتش‌بس و مذاکرات تأکید و بر ادامه کار بر اساس پیشنهاد چهار ماده‌ای شی جین پینگ رئیس جمهور چین تأکید کرد.

وزارت خارجه چین اعلام کرد که اجرای این پیشنهاد به دستیابی به صلح و ثبات پایدار در خاورمیانه کمک می‌کند.