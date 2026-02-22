به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی عصر یکشنبه در جلسه شورای راهبری کاهش تصادفات استان با اشاره به اهمیت آمادگی زیرساختهای جادهای در آستانه نوروز اظهار داشت: طرح نوروزی ۱۴۰۵ با رویکرد پیشگیرانه و با هدف تأمین ایمنی و رفاه مسافران نوروزی تدوین شده و محورهای اصلی، شریانی و پرتردد استان در اولویت اجرای عملیات راهداری قرار گرفتهاند.
اجرای عملیات گسترده ایمنسازی در محورهای شریانی
وی با تشریح جزئیات اقدامات انجامشده افزود: خطکشی راههای اصلی و شریانی، نصب و ساماندهی تابلوها و علائم ایمنی، پاکسازی حریم راهها و پارکینگهای بینراهی، لکهگیری و ترمیم رویه آسفالت و اصلاح نقاط آسیبدیده از جمله برنامههای اجرایی در قالب این طرح است.
امرایی ادامه داد: جمعآوری و اصلاح گاردریلها و نیوجرسیهای آسیبدیده، ارتقای تجهیزات ایمنی و آمادهسازی راهدارخانهها برای استقرار نیروهای عملیاتی در ایام پرتردد نوروز نیز در دستور کار قرار دارد تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط جوی نامساعد، خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
بسیج کامل امکانات و نیروهای انسانی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان لرستان با تأکید بر بسیج کامل ظرفیتهای موجود خاطرنشان کرد: تمامی امکانات فنی و لجستیکی استان برای اجرای هرچه مطلوبتر طرح نوروزی به کار گرفته شده و نیروهای راهداری بهصورت آمادهباش در محورهای مختلف استان مستقر خواهند شد.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این اقدامات، کاهش حوادث جادهای، تسهیل عبور و مرور و ایجاد سفری ایمن و آرام برای شهروندان و مسافران نوروزی است.
کاهش ۵ درصدی تصادفات فوتی در لرستان
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود به روند کاهشی تصادفات فوتی در استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات انجامشده در راستای ایمنسازی محورهای مواصلاتی، طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد کاهش ۵ درصدی تصادفات منجر به فوت در سطح استان بودهایم.
وی تصریح کرد: استمرار این روند نیازمند همکاری تمامی دستگاههای مرتبط و همچنین رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان است و امید میرود با اجرای کامل طرح نوروزی ۱۴۰۵، شاهد کاهش هرچه بیشتر سوانح جادهای در ایام سفرهای نوروزی باشیم.
