تعرفه خدمات امداد خودرو در نوروز ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به افزایش سفرهای نوروزی و تقاضا برای استفاده از خدمات امداد خودرو در ایام پرتردد و به منظور حمایت از حقوق مسافران و جلوگیری از دریافت هزینههای غیرمتعارف، جدول تعرفه تعین شده توسط شرکتهای خدمات امدادی برای نوروز ۱۴۰۵ به منظور اعمال نظارت بر عملکرد واحد های خدمات امداد خودرو توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور منعکس شده است.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این تعرفهها مربوط به خدمات شرکتهای امداد خودرو ایران و امداد خودرو سایپا بوده و شامل نرخ ناوگان امدادی، مبنای محاسبه هزینه حمل خودرو با جرثقیل و خودروبر، ایاب و ذهاب، خدمات امدادی در جادههای بینشهری، خدمات در محل داخل شهر و سایر خدمات مرتبط می باشد.
دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب تعرفههای اعلامشده تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد. هموطنان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی اعلام کنند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
جدول تفکیکی تعرفه خدمات امداد خودرو به شرح زیر است.
