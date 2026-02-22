کشف کالای قاچاق در بندر گز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر روحی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان بندرگز در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حین کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی یک دستگاه اتوبوس را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از خودرو، لوازم برقی شامل ماشین لباسشویی، کولر گازی و... فاقد هرگونه مجوز قانونی و قاچاق کشف شد.

روحی ارزش کالاهای کشف شده در ارزیابی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا پلیس آگاهی را هشت میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این پرونده راننده دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندر گز گفت: پلیس در راستای اجرای وظایف خود و مبارزه با قاچاق کالا با تمام توان با قاچاقچیان مقابله می کند.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده و آگاهی از هرگونه جرائم اقتصادی، قاچاق کالا و ارز موضوع را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.