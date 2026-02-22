تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در قنیطره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، نظامیان اشغالگر اسرائیلی با چند خودرو نظامی وارد روستایی در حومه جنوبی قنیطره شدند.

خبرنگار الجزیره گزارش داد که نظامیان اسرائیلی با سه خودرو نظامی وارد روستای صیدا الحانوت در حومه جنوبی قنیطره شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.