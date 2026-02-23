به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی درباره جزئیات حریق یک فروشگاه لوازم خانگی در خیابان شهید قرنی تهران اظهار کرد: ساعت ۶:۲۳ صبح امروز دوشنبه یک مورد آتش‌سوزی در یک فروشگاه لوازم خانگی در ابتدای خیابان سپهبد قرنی اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل به محل اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان در مدت زمان چهار دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند ساختمان چهار طبقه‌ای که دارای یک فروشگاه لوازم خانگی به وسعت حدود ۲۰۰ متر مربع در طبقه همکف بود، دچار حریق شده است. این مغازه دارای یک نیم‌طبقه به عنوان انبار اجناس به وسعت حدود ۴۰ تا ۵۰ متر مربع بود که مملو از اجناس بسته‌بندی شده و مواد قابل اشتعال بود.

ملکی ادامه داد: حدود ۲۰ تا ۲۵ متر از این انبار دچار آتش‌سوزی شده و شعله‌ها در حال سرایت به سایر بخش‌های انبار و بخش‌هایی از طبقات بالایی ساختمان بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران با بیان اینکه آتش‌نشانان بلافاصله عملیات را آغاز کردند، گفت: نیروها موفق شدند در همان بخش درگیر، آتش را مهار و از گسترش و سرایت بیشتر آن جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این حادثه مورد محبوس شدگی و مصدومیت نداشتیم و کسی داخل ساختمان حضور نداشت و در پایان، محل تحویل مالکان مغازه که در محل حاضر شده بودند، شد.

ملکی در پایان به شهروندان توصیه کرد: هنگام ترک محل کار، از خاموش بودن تمامی وسایل برقی اطمینان حاصل کنند و وسایل غیرضروری را حتی با خارج کردن دوشاخه از برق، ایمن‌سازی کنند تا از بروز حوادث مشابه پیشگیری شود.