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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۳

سوال روز پنجم مسابقه زندگی با آیه ها در ایلام

سوال روز پنجم مسابقه زندگی با آیه ها در ایلام

ایلام - سوال روز پنجم مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در ایلام اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

گزینه یک: آمادگی کامل در برابر دشمن

گزینه دو: قرآن، چراغ راه زندگی

گزینه سه: تمام عزت نزد خداست

گزینه چهار: جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۵۷ پیامک کنند.

هر روز به قید قرعه به عزیزانی که جواب صحیح را ارسال کرده باشند کمک هزینه سفر به کربلای معلا و ۶ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

کد مطلب 6757106

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