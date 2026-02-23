به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح دوشنبه در بازدید از پروژه‌های مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های شهرستان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است.

وی در این بازدیدها، ضمن تاکید بر تسریع در روند اجرای پروژه‌های مذکور، خواستار اجرای پروژه‌ها با کیفیت مطلوب شد.

استاندار بوشهر با همراهی معاون عمرانی استاندار، فرماندار بوشهر و مدیران دستگاه‌های اجرایی برق، نوسازی و تجهیز مدارس، راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی از پروژه‌های مهم در حال ساخت شهرستان بوشهر بازدید کرد.

زارع از مدرسه ۱۸ کلاسه پروین اعتصامی، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک نیایش، بیمارستان تخصصی مادر و کودک و ساختگاه‌های نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان بوشهر بازدید و در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها قرار گرفت.