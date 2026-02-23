ابطال قرارداد معاوضه املاک شهرداری در انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، مقداد محتشم آرا،رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران از ابطال قرارداد معاوضه و اعاده دو پلاک ثبتی به مساحت مجموعاً ۸۰۰ مترمربع واقع در محدوده شهرداری منطقه ۶ ( خیابان انقلاب ) به مالکیت شهرداری تهران با رأی دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: دو پلاک مذکور در سنوات گذشته به موجب قرارداد معاوضه‌ای به اشخاص ثالث واگذار شده بود؛ قراردادی که بدون رعایت تشریفات قانونی و ضوابط حاکم بر معاملات شهرداری و نیز بدون لحاظ غبطه و صرفه و صلاح شهرداری منعقد شده بود.

رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران افزود: با پیگیری‌های حقوقی انجام‌شده و حسب دستور بررسی مجدد از سوی ریاست محترم قوه قضاییه نهایتاً دیوان عالی کشور با احراز ایرادات اساسی و تخلفات مؤثر در فرآیند واگذاری، حکم به بطلان قرارداد معاوضه املاک صادر و در نتیجه، اعاده پلاک‌های مذکور به مالکیت شهرداری تهران را مورد تأیید قرار داد.

وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارشناسان مرکز حقوقی و شهرداری منطقه ۶، تأکید کرد: راه صیانت از اموال عمومی و رعایت غبطه و منافع شهر با جدیت ادامه خواهد یافت.