به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پرسشهایی که ذهن شهروندان و خصوصاً استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل ریلی درون شهری در تهران را به خود مشغول کرده است، مساله اولویتبندی ساخت ایستگاههای جدید شبکه مترو در سالهای آتی است. این امر در خصوص بخشهای توسعهای خطوط هفتگانه موجود و همچنین خطوط چهارگانه جدید که احداث آنها تازه شروع است، موضوعیت پیدا میکند.
حبیب الله رضایی ملک، مدیر امور فنی و مهندسی شرکت مترو تهران با اشاره به جلساتی که اخیراً با حضور نمایندگان نهادهای مرتبط با مساله توسعه شبکه حمل و نقل عمومی انبوهبر پایتخت صورت پذیرفته و ادامه خواهد داشت، گفت: موضوع اولویتبندی زمان شروع عملیات اجرایی قطعات مختلف خطوط جدید و همچنین ایستگاههایی که باید زودتر در مدار بهرهبرداری قرار گیرند، در 3 رده طرحهای زود بازده، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی میشود. اما در یک نگاه کلی، ایده اتصال شبکه مترو درون شهری تهران به خطوط راهآهن ریلی حومهای در لایه بیرونی شهر بسیار مورد تاکید قرار دارد. همچنین احداث ایستگاه در مناطقی که از سیستم حمل و نقل عمومی انبوهبر چندان برخوردار نیستند و اصطلاحاً شبکه مترو به آن محدودهها گسترش پررنگی پیدا نکرده است، موضوع مهم دیگری است که به آن توجه میشود.
رضایی ملک در ادامه به قضیه راه اندازی خطوط اکسپرس پرداخت و گفت: 2 خط اکسپرس موجود در طرحهای جامع حمل و نقل ریلی پایتخت هم کمک شایان توجهی به برقراری ارتباط شبکههای حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری میکند. به طور مثال خط اکسپرس B می تواند به خط 2 اتصال پیدا کند و در ارتباط با پردیس مسافری شرق، تبادل مسافر قابل توجهی در آن محدوده شکل گیرد.
مدیر امور فنی و مهندسی شرکت مترو تهران در ذکر مصادیق اولویتبندی پیشنهادی برای ساخت ایستگاههای جدید شبکه مترو، از ایستگاههایی مانند چیتگر، سه راه تقیآباد، ملکی، نیکپسندی، ترمینال جنوب و جوانمرد قصاب نام برد و افزود: برخی ایستگاهها در این اولویتبندی، نقاط کلیدی محسوب شده و علیالقاعده احداث هرچه سریعتر آنها به تحقق اهداف و جذابیتهای شبکه حمل و نقل عمومی کمک شایان توجهی میکند. این موضوع مهم به اطلاع مجریان و دستاندرکاران احداث خطوط و ایستگاههای جدید مترو نیز رسیده و برنامه زمانبندی براساس ساخت هرچه سریعتر قطعات و ایستگاههای دارای اولویت بالاتر تنظیم شده است.
