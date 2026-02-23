به گزارش خبرگزاری مهر، نصراله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران به همراه علی‌اصغر کمالی‌زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران و صالحی شهردار منطقه ۲، با حضور در محله اسلام‌آباد از روند اجرای پروژه «حیاط تهران» بازدید کردند.

در این بازدید، روند پیشرفت پروژه و زمان‌بندی تحویل گواهی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، در مراسم نیمه رمضان، فرآیند رسمی صدور گواهی‌ها آغاز و بخشی از گواهی‌های صادرشده به مشمولان تحویل خواهد شد.معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این جلسه بر پیشبرد همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی با اجرای پروژه مسکونی تأکید کرد تا ساکنان در زمان تحویل واحدها با خلأ خدماتی مواجه نشوند.

همچنین طراحی شهری یکپارچه محدوده ۱۱۷ هکتاری با مقیاس یک‌پانصدم در دستور کار قرار گرفته و مقرر شد این طرح با رویکردی جامع شامل کاربری‌های مسکونی، خدماتی، تجاری و گردشگری دنبال شود.

کمالی‌زاده نیز با تأکید بر تثبیت و استمرار اجرای پروژه «حیاط تهران» تصریح کرد: مدیریت شهری با جدیت این طرح را دنبال می‌کند و در کنار شهروندان خواهد بود تا روند اجرا بدون وقفه ادامه یابد؛ به‌گونه‌ای که خللی در پیشرفت پروژه ایجاد نشود و ساکنان با اطمینان خاطر آینده آن را دنبال کنند.

در بخش اجرایی پروژه نیز اعلام شد عملیات احداث پارکینگ به اتمام رسیده و سقف‌ریزی طبقه بعدی از هفته آینده آغاز می‌شود. همچنین برنامه‌ریزی شده است خاک‌برداری سایر اراضی تحویل‌شده به سرمایه‌گذار تا پیش از پایان سال آغاز شود.