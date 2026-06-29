کشف ۲۵ تن گاز مایع قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد رستمی، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی چغازردی شهرستان میناب در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون کشنده بونکر گاز مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن این خودرو و انجام بازرسی‌های لازم موفق شدند ۲۵ تن گاز مایع قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میناب ارزش این محموله قاچاق را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رستمی با تأکید بر تداوم شبانه‌روزی و مقتدرانه اقدامات پلیس در مقابله با قاچاق کالا، سوخت و مواد مخدر از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مرتبط با دپو سوخت، قاچاق کالا و مواد مخدر مراتب را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی جرم و برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.