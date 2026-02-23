ورود سامانه بارشی به زنجان؛ هشدار زرد هواشناسی صادر شد

محمدرضا رحماننیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: از بعدازظهر امروز با ورود سامانه بارشی، پوشش ابر در آسمان استان افزایش یافته و وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی مناطق موجب کاهش دید و اختلال در تردد خواهد شد.
وی ادامه داد: بارشها از اواخر وقت امروز بهصورت پراکنده آغاز میشود و برای روز سهشنبه این سامانه تقویت شده و در اغلب مناطق استان بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه در روز سهشنبه به ویژه در ارتفاعات احتمال وقوع کولاک برف وجود دارد، افزود: این وضعیت میتواند موجب کاهش دید افقی و لغزندگی جادههای کوهستانی شود، بنابراین رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت تردد، تجهیزات زمستانی بههمراه داشته باشند.
رحماننیا همچنین یادآور شد: هشدار سطح زرد هواشناسی برای این سامانه صادر شده و دستگاههای اجرایی و امدادی استان باید آمادگی لازم برای مواجهه با شرایط جوی پیشرو را داشته باشند.
وی به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: تا روز دوشنبه هوای نسبتاً گرمی در استان حاکم خواهد بود؛ اما از روز سهشنبه روند کاهش دما آغاز میشود و بهتدریج در اغلب مناطق استان شاهد افت محسوس دما خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را از طریق منابع رسمی دنبال کرده و توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
