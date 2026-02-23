امیر حاتمی: هدف دشمن «فرسایش راهبردی» ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی»، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین دانشآموختگی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، با تبریک به دانش آموختگان دانشگاه دافوس آجا، اظهار کرد: در شرایط امروز، با توجه به تغییرات و تحولات رخ داده، مسئولیت ارتش جمهوری سلامی ایران بدون تردید یک مسئولیت تعیین کننده است.
امیر سرلشکر حاتمی افزود: به خاطر داریم که در ماه گذشته، دشمن چندبار به طور جدی برای آسیب زدن به ملت بزرگ ایران، کشور عزیزمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کرد اما هربار با شکست مواجه شد و همین مسأله، مسئولیت امروز ارتش را دوچندان میکند.
وی در ادامه با اشاره به ادعاهای دشمنان مبنی بر شکستناپذیر بودنشان، گفت: آنان ادعای شکست ناپذیری دارند اما این ادعایی دروغین و بیهوده است. این دشمن همان است که ۲۰ سال در ویتنام و افغانستان جنگید و دست آخر با سرافکندگی بیرون رفت، در عراق و دیگر کشورها هم همین اتفاق برای آنان افتاد. آنان با ادعا و ارعاب وارد میشوند اما همواره با سرافکندگی خارج میشوند بنابراین شکست دشمن حتمی است اما لازمه تحقق آن، برخورداری از درک روشن درباره وضعیت امروز جهان و ایستادگی و مقاومت ملت ایران است.
امیر سرلشکر حاتمی به تلاش همه جانبه دشمن برای جلوگیری از اتخاذ تصمیمات صحیح اشاره واز آن با عنوان «عدم قطعیت» یاد کرد و افزود: جنگ امروز به مراتب پیچیدهتر و سختتر از گذشته است ما با یک جنگ ترکیبی در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، روانی و شناختی، مواجه هستیم، به طوریکه علاوه بر ما، خانوادهها، فرزندانمان نیز در معرض این جنگ قرار گرفتهاند.
وی راه عبور از جنگ ترکیبی دشمن را شناخت صحیح دانست و تصریح کرد: آنچه میتواند در مقابله با جنگ ترکیبی تمام عیار دشمن، به ما کمک کند، شناخت است. دشمن با ارعاب، تهدید و عملیات محدود، میکوشد حرف خود را به کرسی بنشاند ولی مهم این است که ما با شناخت کامل ابعاد و اهداف این جنگ، تصمیم درست بگیریم و بتوانیم نقشه دشمن را خنثی کنیم.
فرمانده کل ارتش با تاکید بر لزوم ایستادگی مقابل دشمنان و خواستههایشان خاطرنشان کرد: آنچه در مقابله با این دشمن جواب خواهد داد، «ایستادگی» است. مبنای ایستادگی، مقاومت و مبنای مقاومت نیز، شناخت صحیح است. آگاهی نسبت به ماموریت و برخورداری از شناخت دقیق نسبت به ماموریت، از جمله مواردی است که ما را در دستیابی به شناخت صحیح، یاری خواهد کرد. چشم ما به زبان فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) است، ایشان دشمن شناسترین شخصیت امت اسلام است و با کلام نورانیشان، میتوانیم مسیر درست را تشخیص دهیم.
امیر سرلشکر حاتمی در ادامه به بیانات اخیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) اشاره و بیان کرد: دشمن تصور نمیکرد با وجود اعزام ناوها و سایر تسلیحات و تهدیداتش، با این حد از صلابت در مقابل خود مواجه شود اما به لطف الهی و با ایمان و بصیرت قوی و نافذ رهبر عظیمالشان انقلاب اسلامی، پاسخی قوی و دندانشکن به دشمن داده شد.
عضو شورای دفاع در ادامه به مسئله تغییر تصور دشمن درباره وضعیت ایران اسلامی پرداخت و افزود: دشمن تصور میکند که امروز ما در نقطه ضعف قرارداریم و او در نقطه قوت است. آمادگی و ایستادگی و قوت ما، به دشمن میفهماند که اشتباه میکند و ایران بزرگ، قابل بلعیده شدن نیست. امروز، در ایران اسلامی، میلیونها سرباز، آماده جان فشانی در راه کشور هستند و بی شک بالاترین افتخار برای ما شهادت فی سبیل ا... است.
وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد نوعی « شبه کودتا در کشور» در جریان حوادث دی ماه، اظهار کرد: دشمن با محاسبات غلط خود، برنامهاش را در دی ماه اجرایی کرد ولی در نهایت باز هم شکست خورد هرچند که همه ما را عزادار کرد. این فتنه اخیر که شبیه کودتا بود و توسط ملت ایران اسلامی سرکوب شد، میتوانست آسیب بیشتری به کشور وارد کند ولی شناخت و بصیرت عمیق ، مانع تحقق این امر شد.
امیر سرلشکر حاتمی تصریح کرد: ممکن است ما با اشکال دیگری از توطئه دشمن مواجه شویم ولی حتما باز هم پاسخ قاطع و دندانشکن به دشمن داده خواهد شد، همانطور که در ۲۲ دی و ۲۲ بهمن، با دعوت فرمانده معظم کل قوا (مدظلهالعالی)، مردم پر قدرتتر به میدان آمدند و نقشههای دشمن را خنثی کردند.
امیر سرلشکر حاتمی با بیان اینکه اقدامات دشمن در قالب برنامهای تحت عنوان «فرسایش راهبردی» است، گفت: تلاش دشمن در حقیقت آن است که هر بار با اقداماتش، ما را ضعیفتر کند ولی با توجه به اطلاع ما از برنامه کلی دشمن، مانع تحقق این امرخواهیم شد. دشمن میخواهد مردم را خسته و فرسوده کند ، بنابراین میکوشیم مانع آن شویم و قطعا در این مسیر موفق خواهیم شد.
وی ادامه داد: دشمن در صدد است هزینه خدشه دارشدن تمامیت ارضی را همچون برخی کشور های منطقه به ما تحمیل کند اما بداند و آگاه باشد که ملت ایران با انگیزه تمام خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد این نقشه شوم اجرایی شود.
فرمانده کل ارتش گفت: وعده قطعی الهی، نصرت است و قطعا شامل حال ما خواهد شد چراکه ما با اخلاص تمام، فقط برای جلب رضای خدا، اقدام میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه ادامه رسالت راه و آرمان شهدا، همواره بر دوش ماست و ما میراثدار اهداف مقدس شهدا هستیم، تصریح کرد: ما در ارتش، با درک رسالت تاریخی خود، ازاستقلال ، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران تا آخرین نفس، دفاع خواهیم کرد.
عضو شورای دفاع گفت: امیدوارم که با حضور شما افسران فارغ التحصیل دافوس در سطوح راهبردی و عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،خون تازهای به شریان ارتش مقتدر تزریق شود.
نظر شما