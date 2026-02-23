۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

با وجود ابهامات مدیریتی؛

آغاز تحرکات مدیرعامل سابق برای بازگشت به پرسپولیس/ حدادی روی لبه تیغ

نتایج ضعیف اخیر پرسپولیس علاوه بر افزایش فشار بر کادر فنی و بازیکنان، مدیریت باشگاه را نیز در کانون انتقادها قرار داده است و همزمان تحرکاتی برای بازگشت یکی از مدیران قبلی آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج ضعیف اخیر پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر، این تیم را وارد یکی از پرتنش‌ترین مقاطع فصل کرده است؛ جایی که نه تنها کادر فنی و بازیکنان زیر تیغ تند انتقادها قرار گرفته‌اند، بلکه مدیریت باشگاه نیز از این فشارها بی‌نصیب نمانده است.

عملکرد دور از انتظار سرخ‌پوشان در هفته‌های گذشته، انتقادها از اوسمار ویه‌را و شاگردانش را به اوج رسانده و همزمان نام پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه نیز در کانون توجه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم‌گیری‌های احساسی و برخی تزلزل‌ها در مدیریت پست‌های کلیدی باشگاه، بخشی از مشکلات فعلی را رقم زده است که نمی‌توان نقش آن را در شرایط امروز پرسپولیس نادیده گرفت.

در شرایطی که پرسپولیس با چالش نتیجه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند، تحرکاتی در فضای مجازی از سوی برخی نزدیکان و حامیان یکی از مدیران گذشته پرسپولیس دیده می‌شود. گروهی که تلاش دارند با پررنگ کردن نقاط مثبت دوران مدیریتی این مدیرعامل، زمینه بازگشت او را فراهم کنند.

هر چند پیمان حدادی به واسطه نتایج اخیر و اتفاقات پیرامون باشگاه روی لبه تیغ قرار گرفته است اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در مقطع فعلی تمرکز خود را بر عبور از بحران موجود و ایجاد ثبات مدیریتی گذاشته است.

با این حال نزدیکان مدیران گذشته در طراحی برنامه ای که برای بازگشت در نظر گرفته اند همچنان به فعالیت خود در فضای مجازی و برخی کانال های خبری ادامه خواهند داد تا زمینه بازگشت مدیر خود را فراهم کنند.

    • امین ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      درویش چی از جون پرسپولیس می خواد با اون لشگرش.... بابا تورو خدا بی خیال شو
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      مدیران گذشته اگه عرضه داشتن همون موقع کار میکردن البته من طرفدار حدادی نیستم و حرفم اینه که یه مدیر بدرد بخور و لایق بیاد که عرضه داشته باشه و مدیران گذشته هر چه داشتن گذاشتن و غیر از این ندارن که اگه داشتن برای نرفتن خودی نشون میداد و الان ارزش صندلی مدیریت پرسپولیس و استقلال از صندلی مجلس هم بالاتر هست پس مدیرانی بیان که دانش این کار رو داشته باشه از قدیمی ها اول دادکان و بعد غمخوار و بقیه هیچ حرفی برای گفتن ندارن

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها