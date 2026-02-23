ساپینتو بخشی از هویت استقلال است/ او را به جشن قهرمانی دعوت می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف تیم فوتبال استقلال از لیگ قهرمانان آسیا ۲، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال به همراه سایر مدیران، تصمیم به برکناری ریکاردو ساپینتو از هدایت این تیم گرفتند و سهراب بختیاری زاده را به عنوان جانشین وی تا پایان فصل منصوب کردند.

در همین حال علی تاجرنیا با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: «در پی پیروزی ارزشمند دیروز برابر مس رفسنجان و صدرنشینی شایسته تیم استقلال در جدول رقابت‌ها، لازم دانستم نکاتی را صادقانه و شفاف با هواداران بزرگ و آبی‌دل استقلال در میان بگذارم.

بی‌تردید بخش مهمی از نمایش مطلوب، انسجام تاکتیکی و قدرت تیمی که امروز شاهد آن هستیم، حاصل تلاش‌ها و زحمات آقای ریکاردو ساپینتو است. ایشان نقش مؤثری در شکل‌گیری ساختار فنی این تیم داشته‌اند و چنانچه استقلال در لیگ برتر یا جام حذفی به قهرمانی دست یابد، این موفقیت بی‌تردید بر پایه‌گذاری و تلاش‌های ایشان نیز استوار خواهد بود.

ساپینتو مربی‌ای شناخته‌شده با روحیه‌ای پرشور و انسانی قابل احترام است. همه ما در خانواده بزرگ استقلال برای ایشان جایگاه ویژه‌ای قائل هستیم و او را بخشی از تاریخ و هویت این باشگاه می‌دانیم. نام و تلاش‌های ایشان، چه در دوره گذشته حضورشان و چه در مسیر این فصل، در حافظه باشگاه و هواداران باقی خواهد ماند.

با این حال، در مسیر حرکت هر مجموعه حرفه‌ای، گاه موانع و شرایطی پیش می‌آید که تغییر در مسیر را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. کمیته مشورتی فنی و هیئت‌مدیره باشگاه در مقطع کنونی به این جمع‌بندی رسیدند که تیم برای ادامه مسیر به تغییر در کادر رهبری نیاز دارد و این تصمیم می‌تواند در راستای منافع کلی باشگاه باشد. ممکن است گذر زمان نشان دهد که این تصمیم کاملاً درست بوده یا مشخص کند که می‌شد مسیر دیگری را برگزید؛ اما آنچه اهمیت دارد این است که این تصمیم صرفاً در چارچوب منافع حرفه‌ای باشگاه اتخاذ شده و هرگز جنبه شخصی نداشته است.

طبیعی است که چنین تصمیمی برای ایشان تلخ و دشوار باشد. ما ضمن درک این موضوع، صمیمانه از تعهد، تلاش و حرفه‌ای‌گری ایشان قدردانی می‌کنیم و امیدواریم این تغییر را در قالب یک تصمیم مدیریتی بپذیرند. انتظار داریم با پرهیز از حواشی، همچنان از راه دور حامی استقلال باقی بمانند.

وظیفه خود می‌دانیم در صورت کسب قهرمانی، با افتخار از ایشان برای حضور در جشن قهرمانی دعوت کنیم؛ چرا که نقش ایشان در مسیر طی‌شده، انکارناپذیر است.

باشگاه استقلال با بیش از هشتاد سال سابقه پرافتخار، همواره یکی از ارکان اصلی فوتبال ایران بوده است. امروز که این باشگاه در مسیر بازگشت به روزهای اوج خود قرار گرفته و بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی و حتی رقباست، طبیعی است که تلاش‌هایی برای ایجاد حاشیه، انتشار اخبار نادرست، تخریب کادر فنی و اجرایی و القای بی‌اعتمادی میان ارکان باشگاه و هواداران صورت گیرد. چنین فضاسازی‌هایی با هدف دور کردن تمرکز تیم از میدان رقابت انجام می‌شود.

اکنون بیش از هر زمان دیگر»