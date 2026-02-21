به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا در خصوص برخی انتقادها درباره گلایه های ریکاردو ساپینتو سرمربی سابق تیم فوتبال استقلال و وضعیت زمین‌های تمرینی این تیم اظهار داشت: ما در این مدت هر نوع همکاری لازم را انجام داده‌ایم. اگر بحث زمین چمن مطرح می‌شود، باید بگویم حتی زمین شماره چهار ورزشگاه آزادی را هم گرفتیم و یک جلسه آنجا تمرین برگزار شد، اما طبیعی است که همه بخواهند در کمپ اختصاصی تمرین کنند. زمین کمپ ظرفیت بازی و تمرین هرروزه با آن حجم فشار را ندارد و باید نوع استفاده از آن تعریف شود. بنابراین مشکل زمین نداشتیم، بلکه موضوع مدیریت بهره‌برداری از آن مطرح بوده است.

استقلال بیشترین تعهدات مالی را انجام داده است

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره مسائل مالی و شایعات مربوط به پرداختی‌ها گفت: همین حالا هم ادعا می‌کنم هیچ تیمی در لیگ برتر به اندازه استقلال به تعهداتش عمل نکرده است. بحث‌هایی که درباره پرداخت نشدن مطالبات مطرح می‌شود، صحت ندارد. تنها موضوعی که مطرح شد، پاداش ۲۰۰۰ دلاری بازی با المحرق بود که آن هم به دلیل برخی ملاحظات تیمی در اردو فعلاً توزیع نشد. این عدد در مقابل حجم تعهداتی که انجام داده‌ایم، اصلاً قابل توجه نیست.

وی افزود: اگر به ۶ ماه قبل برگردیم، زمانی که تیم بسته شد، فضای مجازی پر از تقدیر از مدیریت بود. همان زمان فشار زیادی از سوی هواداران برای جذب برخی بازیکنان وجود داشت. مدیریت کار خودش را انجام داده و در تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر فضای مجازی نبوده‌ایم.

توضیح درباره حضور در رختکن

تاجرنیا در خصوص حاشیه حضورش در رختکن تیم در بین دو نیمه یکی از دیدارها توضیح داد: این موضوع مربوط به بازی با استقلال خوزستان بود. آن روز نیمه اول بازی خوبی نداشتیم و در دقایق پایانی هم با واکنش‌های خوب فرعباسی دروازه‌مان حفظ شد. همان زمان خبر رسید که تراکتور در دقیقه ۹۲ گل پیروزی را زده است. بین دو نیمه به رختکن رفتم. سرمربی با دستیارانش در حال صحبت بود و از طریق مترجم گفتند اگر حرفی دارید بفرمایید. من هم فقط گفتم تراکتور سه امتیاز را گرفته و اگر می‌خواهیم از کورس عقب نمانیم باید این بازی را ببریم و تأکید کردم استقلال تیم بزرگی است و بازیکنان و کادر فنی هم بزرگ هستند.

وی ادامه داد: ممکن است اشتباه کرده باشم، اما صحبت من بدون اجازه نبود. من اصراری ندارم که همه کارهایم درست بوده است. در یک خانواده وقتی مسئله‌ای وجود دارد، درون خانواده مطرح می‌شود. هیچ‌گاه مسائل فنی باشگاه را در رسانه‌ها بیان نکرده‌ام و همواره حفظ آرامش را در اولویت دانسته‌ام.

پیشنهاد تغییر کادر فنی در کمیته فنی

رئیس هیئت مدیره استقلال درباره تصمیمات فنی اخیر نیز گفت: در کمیته فنی این موضوع مطرح شد. پیشنهاد شخصی من با توجه به شرایط تیم این بود که تغییراتی ایجاد شود، چون دائماً روی تیغ حرکت می‌کردیم؛ یک بازی را که باید می‌بردیم، نمی‌بردیم و بالعکس. درست است که صدر جدول بودیم، اما رقبا هم امتیاز از دست داده بودند.

وی افزود: در نهایت نظر کمیته فنی این بود که دو بازی با الحسین را با ساپینتو ادامه دهیم و سپس تصمیم بگیریم. باخت در دو دیدار برابر این تیم واقعاً برای هواداران قابل پذیرش نبود و طبیعی است که در چنین شرایطی فشار افزایش پیدا می‌کند.

قرارداد ساپینتو شفاف است

تاجرنیا در واکنش به برخی ادعاها درباره رقم قرارداد ریکاردو ساپینتو تصریح کرد: چنین صحبت‌هایی صحت ندارد. کل قرارداد ساپینتو به همراه پنج دستیارش مجموعاً حدود ۹۴۰ تا ۹۵۰ هزار دلار است. همه چیز شفاف و مطابق قوانین بوده است. ما فقط با شخص ساپینتو قرارداد داشتیم و درباره دستیاران هم بر اساس چارچوب مشخص عمل شد.

بختیاری‌زاده یکی از گزینه‌هاست/ هنوز تصمیم نهایی نگرفته‌ایم

وی درباره انتخاب سرمربی جدید گفت: هنوز هیچ گزینه‌ای قطعی نشده است. با چند نفر مذاکره کرده‌ایم. برخی شروط مالی یا مدت قرارداد را نپذیرفتند. شرط ما این بود که تا پایان فصل با ما همکاری کنند و تمدید قرارداد منوط به کسب جام حذفی، قهرمانی لیگ یا موفقیت آسیایی باشد. بعضی مربیان حاضر نبودند چنین تعهدی بدهند یا ارقام درخواستی‌شان منطقی نبود.

او تأکید کرد: سهراب بختیاری‌زاده یکی از گزینه‌های ماست، اما گزینه‌های دیگری هم مطرح هستند و ان‌شاءالله به‌زودی تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.

وضعیت اندونگ و پنجره نقل‌وانتقالاتی

سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره وضعیت اندونگ اظهار داشت: ما معتقدیم او همچنان بازیکن استقلال است. درباره فسخ قرارداد اختلاف حقوقی وجود دارد. از نظر حقوقی باشگاه، فسخ اعلام‌شده وجاهت قانونی ندارد، اما تفاسیر متفاوتی مطرح شده است. احتمالاً طی دو سه روز آینده خبر دقیق‌تری در این خصوص اعلام می‌شود.

وی در پایان درباره باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی گفت: برای زمستان تلاش کردیم و قول قطعی ندادیم، بلکه گفتیم تلاش می‌کنیم. گرفتن حکم توقف اجرای رأی کار ساده‌ای نیست و نیاز به استدلال قوی دارد. امیدواریم پیش از تابستان رأی لازم صادر شود. با این حال بخش عمده بازیکنان قرارداد دو ساله دارند و برای تمدید قرارداد نفرات یک‌ساله هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم. ضمن اینکه از تیم‌های امید و جوانان بازیکنان مستعدی داریم که فصل آینده به تیم بزرگسالان اضافه خواهند شد.