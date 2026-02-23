۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

گاردین: شورای صلح ترامپ در خدمت غزه نیست

گاردین: شورای صلح ترامپ در خدمت غزه نیست

یک روزنامه انگلیسی از طرح شورای صلح ترامپ در قبال نوار غزه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه گاردین از اعلام تخصیص ۱۰ میلیارد دلار به شورای صلح نوار غزه از سوی دولت ترامپ در حالی که ساکنان این باریکه از کمبود شدید کمک های انسانی و بحران وخیم رنج می برند، انتقاد کرد.

در این گزارش آمده است، حمایت مالی از این شورا چه فایده ای دارد در حالی که آمریکا تنها به بخشی از تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل عمل کرده است. شورای صلح ترامپ در راستای منافع خاص و نه صلح در غزه عمل می کند.

گاردین اضافه کرد: وعده های شورای صلح مبنی بر بازسازی رفح طی سه سال، اعطای خودمختاری طی یک دهه و استقرار نیروهای بین المللی بدون پایه های قانونی ارائه شده است. پیشتر اروپایی ها نسبت به بازمهندسی نوار غزه و اداره آن توسط خارجی ها هشدار داده بودند. صلح پایدار به مشروعیت فلسطینی و احترام به قوانین بین المللی نیاز دارد نه طرح های فردی که ممکن است تنش ها را تشدید کند.

    • جهانبخش IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      این یهودی ها آمریکایی ها انگلیسی ها و فرانسوی ها با هر ترفند و روانشناسی و وعده و وعیدها دنبال خاموش کردن مقاومت و پاک کردن آرمان فلسطین و ظلم و اشغال هستند سخت ترین و غیر ممکن ترین کارها باور به استعمار پیر آمریکا و فرانسه و آلمان در خصوص اخلاق و انسانیت و پایبندی به قرارهاست..... لعنت بر یهود و نابود باد صهیون بی ریشه
    • IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      شورا بامردم کاری ندارد اینها بفکر ساختند کودیلور داود ازهند هستند نه بازسازی غزه برای مردم امارات اعلام میکند 2میلیارد کمک کردم کجا کمک کردی پس چرا مردم گشته هستند چرا گانیسگ فرستاده نشده

