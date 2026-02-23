گاردین: شورای صلح ترامپ در خدمت غزه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه گاردین از اعلام تخصیص ۱۰ میلیارد دلار به شورای صلح نوار غزه از سوی دولت ترامپ در حالی که ساکنان این باریکه از کمبود شدید کمک های انسانی و بحران وخیم رنج می برند، انتقاد کرد.

در این گزارش آمده است، حمایت مالی از این شورا چه فایده ای دارد در حالی که آمریکا تنها به بخشی از تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل عمل کرده است. شورای صلح ترامپ در راستای منافع خاص و نه صلح در غزه عمل می کند.

گاردین اضافه کرد: وعده های شورای صلح مبنی بر بازسازی رفح طی سه سال، اعطای خودمختاری طی یک دهه و استقرار نیروهای بین المللی بدون پایه های قانونی ارائه شده است. پیشتر اروپایی ها نسبت به بازمهندسی نوار غزه و اداره آن توسط خارجی ها هشدار داده بودند. صلح پایدار به مشروعیت فلسطینی و احترام به قوانین بین المللی نیاز دارد نه طرح های فردی که ممکن است تنش ها را تشدید کند.