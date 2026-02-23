۳۵ پروژه آبرسانی شهری و روستایی در قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسینخانی صبح دوشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت منابع آبی استان گفت: بارندگی‌ها در استان طی سال جاری نزدیک به ۷۵ میلی‌متر بوده که نسبت به میانگین بلندمدت ۵ میلی‌متر کاهش دارد و استان قزوین از نظر بارندگی، جزو چهار استان با کمترین نزولات جوی کشور است. وی تأکید کرد که تأمین عمده آب شهرها و روستاها از منابع زیرزمینی انجام می‌شود و این امر، مدیریت پایداری شبکه را با چالش‌هایی همراه کرده است.

حسینخانی با بیان عملکرد شرکت در سال گذشته افزود: ۳۵ پروژه آبرسانی اجرا شد که شامل ۷ پروژه شهری و ۲۸ پروژه روستایی بود. در این پروژه‌ها، ۱۶ باب مخزن با ظرفیت مجموع ۹ هزار مترمکعب ساخته شد و توسعه و اصلاح شبکه و خطوط انتقال آب و فاضلاب به طول ۱۷۰ کیلومتر انجام شد که بیش از ۱۱۰ هزار نفر از خدمات آن بهره‌مند شدند. ارزش این پروژه‌ها حدود ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی همچنین به عملکرد بلندمدت شرکت آب و فاضلاب در دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: از تیرماه سال ۱۴۰۳ تاکنون، ۶۸ حلقه چاه، ۳۵ باب مخزن، ۳۲۲ کیلومتر توسعه و اصلاح شبکه آب و ۲۶ کیلومتر خطوط فاضلاب در شهرها و روستاها اجرا شده و ۲۵۴۸ فقره انشعاب آب و فاضلاب واگذار شده است.

قائم‌مقام شرکت آبفای استان قزوین با اشاره به اقدامات پیشگیرانه برای تابستان پیش‌رو، تصریح کرد: ستاد مرکزی تأمین آب و مدیریت مصرف با حضور معاونان و مدیران شرکت و نمایندگانی از شرکت توزیع برق و آب منطقه‌ای تشکیل شده است تا وضعیت شبکه به صورت هفتگی رصد و پایش شود. در این چارچوب، ۲۴ تجویز چاه شهری با دبی ۶۱۰ لیتر بر ثانیه و ۲۹ تجویز چاه روستایی با دبی ۱۹۷ لیتر بر ثانیه برای پایداری تأمین آب پیش‌بینی شده است.

حسینخانی به برنامه‌های هوشمندسازی شبکه اشاره کرد و گفت: رصد و پایش تأمین آب از چاه تا مخزن و شبکه به صورت تصویری انجام می‌شود. همچنین استفاده از ژنراتورهای اضطراری با ظرفیت نزدیک به ۱۲ مگاوات و نصب پنل‌های خورشیدی در برخی مخازن با ظرفیت ۳۰ مگاوات، از دیگر اقدامات برای تضمین پایداری آب و برق در تابستان آینده است.

وی در پایان با تأکید بر مشارکت مردم در مدیریت مصرف آب در ایام پایانی سال و ایام خانه‌تکانی نوروز، از هم استانی‌ها خواست همکاری بیشتری در صرفه‌جویی و جلوگیری از هدررفت منابع آبی داشته باشند.