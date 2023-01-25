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۵ بهمن ۱۴۰۱، ۱۵:۲۰

معاون استاندار اردبیل خبر داد؛

آغاز فعالیت کمیته‌های ستاد خدمات سفر در اردبیل

آغاز فعالیت کمیته‌های ستاد خدمات سفر در اردبیل

اردبیل-قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل گفت: کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر اردبیل با تعیین اعضا و با حضور روسای دستگاه‌ها کار خود را به صورت جدی آغاز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال‌الدین میرجعفریان ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل اظهار کرد: کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر با تعیین اعضا و با حضور رؤسای دستگاه‌ها کار خود را به صورت جدی آغاز کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع سفرهای نوروزی ۱۴۰۲ لازم است که کمیته‌های ستاد اجرایی خدمات سفر با جدیت فعال باشند و رؤسای دستگاه‌ها اقدامات کمیته‌ها را شخصاً پیگیری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل افزود: استان اردبیل ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه گردشگری دارد و به منظور استفاده از ظرفیت‌های استان، فرمانداران، شهرداران، دهیاران و مسئولین تمامی دستگاه‌ها پای کار باشند تا میزبان خوبی برای گردشگران نوروزی باشیم.

میرجعفریان تاکید کرد: فرصت خوبی تا عید نوروز وجود دارد تا با همراهی تمامی دستگاه‌ها استان را برای استقبال از گردشگران نوروزی آماده کنیم و اقداماتی را در حوزه‌های مختلف داشته باشیم.

وی ادامه داد: مجتمع‌های بین‌راهی، آب‌های گرم، رستوران‌ها، مراکز اقامتی و سایر تأسیسات گردشگری از جمله مواردی هستند که در طول تعطیلات و پیک مسافرت‌ها باید نظارت مستمر بر این مراکز وجود داشته باشد.

قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان اردبیل همچنین با اشاره به سایر اقدامات لازم گفت: ساماندهی ورودی شهرها، معابر و پارک‌ها و تعیین کمپ‌های چادرزنی از جمله مواردی است که برای استقبال از مسافران در تعطیلات نوروزی باید آماده شوند.

کد مطلب 5692051

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