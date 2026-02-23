سرهنگ احسان بدیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل های برق معابر و ساختمان های در حال ساخت در سطح شاهین شهر بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: در این رابطه مأموران انتظامی کلانتری 11 شاهین شهر با جمع آوری سرنخ های موجود عامل این سرقت هاکه راننده یک دستگاه وانت پیکان بود و تحت پوشش جمع آوری و خرید ضایعات در سطح محلات اقدام به سرقت کابل های برق می کرد را شناسایی و طی عملیاتی وی را حین ارتکاب جرم در یکی از خیابان ها دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به کشف مقادیر زیادی کابل برق مسروقه در بازرسی از خودروی سارق خاطر نشان کرد : متهم در تحقیقات تکمیلی پلیس به 9 فقره سرقت کابل های برق در سطح معابر و همچین ساختمان های نیمه ساز اعتراف و سپس با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد.