به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری در نشست خبری پس از دیدار با تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته بیست و دوم لیگ برتر اظهار داشت: همانطور که همه مشاهده کردند توانستیم سه امتیاز این دیدار را به دست بیاوریم. بازی خوبی برای ما بود، هرچند می‌توانستیم بهتر هم ظاهر شویم اما در مجموع عملکرد تیم راضی‌کننده بود.

وی ادامه داد: در این دیدار موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم و تیم مس رفسنجان موقعیت خاص و جدی روی دروازه ما نداشت. از نظر فنی برتری محسوسی داشتیم و می‌توانستیم اختلاف گل را بیشتر کنیم.

مربی استقلال در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به حضورش روی نیمکت این تیم گفت: نشستن روی نیمکت مربیگری استقلال برای کسی که از کودکی آرزوی آن را داشته، لذت‌بخش است. خداوند به من لطف کرد که توانستم در این تیم بازی کنم و بازوبند کاپیتانی را به بازو ببندم. بازوبند استقلال قیمت ندارد اما من آن را گذاشتم و رفتم و هیچ‌گاه به خاطر پول و مسائل مادی تصمیمی نگرفته‌ام و نخواهم گرفت.

غفوری در پاسخ به برخی اظهارات مطرح شده از سوی ریکاردو ساپینتو گفت: اطلاعاتی که مطرح شده، غلط است و اصلاً درگیری‌ای وجود نداشت. از ساپینتو تشکر می‌کنم و چیزهای زیادی از او یاد گرفتم. من کارشناس مدیریت ورزشی هستم و صحبت او درباره نداشتن مدرک مربیگری اشتباه بود؛ مدرک مربیگری A آسیا را دارم.

وی تأکید کرد: هرگز چشم به نیمکت استقلال نداشتم چون تجربه لازم را نداشتم. کسی که بدون تجربه بخواهد به نیمکت استقلال فکر کند، دیوانه است. برخی گفتند من خنجر زده‌ام اما تصور می‌کنم آن صحبت‌ها در عصبانیت بیان شده است.

مربی استقلال خاطرنشان کرد: بین دو نیمه بازی با الحسین اردن نکاتی را به ساپینتو گفتم اما برخوردی صورت گرفت که شخصیت من آن را نمی‌پذیرد. به نظر می‌رسد او یک انسان خنثی می‌خواست و ترجیح می‌داد کمک ایرانیِ تو سری‌خور کنار دستش باشد.

غفوری در ادامه با انتقاد از برخی افراد افزود: دو نفر کت‌وشلوارپوش که کراوات می‌زنند به من می‌گویند خون شور. وقاحت و بی‌شرمی این افراد تا چه حد است؟ زمانی که همین آقایان در ایران بودند فقط مجیز می‌گفتند تا تیم بگیرند، اما امروز برای مردم دایه مهربان‌تر از مادر شده‌اند. مردم باید بدانند چه شیادانی تریبون دارند و حرف می‌زنند.

وی در پایان گفت: شما کاسب هستید و مردم باید شما را بشناسند. شرم بر شما باد، چون شما کاسب خون هستید.