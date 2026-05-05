سرقت کابل برق آبرسانی ثلاث باباجانی را مختل کرد

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز اختلال در روند آبرسانی به یکی از روستاهای شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد این مشکل در پی سرقت کابلهای برق در مسیر تأسیسات ایجاد شده است.
وی توضیح داد سرقت کابلها از محدوده ترانسفورماتور تا ایستگاه پمپاژ موجب قطع جریان آب در روستای عزیزآباد لوشه شد که با اقدام سریع نیروهای فنی، عملیات تعمیر و اتصال مجدد انجام گرفت.
مدیر آب و فاضلاب ثلاث باباجانی افزود اکیپهای عملیاتی بلافاصله به محل اعزام شدند و توانستند در کوتاهترین زمان ممکن مشکل را برطرف کرده و آبرسانی را به وضعیت عادی بازگردانند.
سلیمانی با ابراز نگرانی از تکرار این حوادث بیان کرد این مورد پنجمین سرقت از تأسیسات آبرسانی در شهرستان است که خسارتهای قابل توجهی به زیرساختها وارد کرده است.
وی ادامه داد این اقدامات علاوه بر تحمیل هزینه به مجموعه آبفا، موجب اختلال در خدماترسانی به ساکنان روستاها شده و پایداری شبکه را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیر آبفای ثلاث باباجانی در پایان خواستار ورود جدی دستگاههای انتظامی و امنیتی شد و تأکید کرد شناسایی و برخورد با عاملان این سرقتها برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی ضروری است.
