رفع اختلال مخابراتی سامانه ۱۲۵ در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با صدور اطلاعیه‌ای از رفع مشکل مخابراتی پیش‌آمده در سامانه ارتباطی این سازمان خبر داد.

در این اطلاعیه با قدردانی از صبوری و همکاری شهروندان بندرعباسی آمده است: پیرو اطلاعیه قبلی و در پی بروز اختلال در خطوط ارتباطی، مشکل مخابراتی سامانه ۱۲۵ برطرف شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، شهروندان می‌توانند از این پس همانند گذشته در صورت بروز هرگونه حادثه و شرایط اضطراری، با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کرده و موضوع را به نیروهای آتش‌نشانی اطلاع دهند.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس ضمن تقدیر از همراهی مردم، بر آمادگی کامل نیروهای عملیاتی برای خدمت‌رسانی تأکید کرده است.