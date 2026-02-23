به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در مراسم تودیع و معارفه مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان، اظهار داشت: تقویت فعالیت‌های مسجد محور بستر رونق فرهنگ عمومی و دینی در جامعه است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت مسجد محور کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، افزود: هرچه نقش مساجد در جامعه پررنگ‌تر شود، فرصت دشمنان برای دسیسه در جامعه کمتر می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، ادامه داد: تقویت فعالیت‌های مسجد محور در سایه تعامل و همکاری مسئولان با فعالان مساجد از جمله کانون‌های فرهنگی هنری باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.

محتشم، افزود: امید می‌رود با برنامه‌ریزی مناسب شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جذب جوانان به مساجد، اظهار کرد: در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد تلاش شود باید با جذب حداکثری آحاد مردم به‌ویژه نسل جوان و نوجوان در مساجد در راستای روشنگری و بصیرت‌افزایی گام برداشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: امید می‌رود با برنامه‌ریزی و تعامل در مساجد شاهد رشد و پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی، به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان باشیم.

فعالیت ۵۴۳ کانون فرهنگی و هنری فعال در مناطق شهری و روستایی

معاون اجرایی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان هم در این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت مساجد و ارکان فعال در مساجد، اظهار داشت: رونق مسجد بستر تقویت فرهنگ دینی در جامعه است.

فریبرز حاتمی با اشاره به توطئه‌های دشمنان در حوزه مساجد و اهانت به مساجد، افزود: هر جا که مورد هجمه دشمنان باشد، نقطه قوتی است که باید بیشتر تقویت شود.

وی ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در راستای احیای مساجد و تقویت فعالیت‌های مسجد محور باهدف بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی برای عموم مردم جامعه به‌ویژه نسل جوان و نوجوان اقدام شود.

۶۰۰ مسجد در حال احداث هستند

حجت‌الاسلام رضا حقیان رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان نیز در این مراسم با بیان اینکه مسئولیت سیاسی، امانت ویژه است، اظهار داشت: امانت‌داری موردنظر دین مبین اسلام در سایه تعامل و همکاری محقق می‌شود.

وی افزود: در کنار امانت فرهنگی، انفسی و آفاقی، امانت سیاسی موردتأکید دین مبین اسلام است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان با اشاره به اینکه هزار و ۵۰۰ مسجد در استان لرستان فعال است، بیان کرد: همچنین ۶۰۰ مسجد در استان لرستان در حال احداث است.

حجت‌الاسلام حقیان، ادامه داد: پذیرفتن مسئولیت در واقع پذیرش امانت ویژه است و این امانت‌داری در سایه تعامل و همکاری محقق می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شش کارگزار در مساجد، تصریح کرد: تعامل با کارگزاران مساجد مهم‌ترین راه برای تقویت فرهنگ دینی و تحقق احیای مساجد است.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه لرستان، ادامه داد: هیئت‌امنای مساجد، هیئت‌های مذهبی، پایگاه‌های بسیج، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و ائمه جماعت به‌عنوان پدر معنوی مسجد، ارکان فعال در مساجد هستند.

حجت‌الاسلام حقیان، تصریح کرد: تقویت هم‌افزایی و هم فکری مهم‌ترین راه برای تقویت برنامه‌های فرهنگی هنری و احیای مساجد است.

وی افزود: مسئولیت در نظام اسلامی، امانت الهی است و باید برای موفقیت در امور به‌جای جزیره‌ای عمل‌کردن با هم فکری و هم‌افزایی برای پیش برد برنامه‌ها تلاش شود.