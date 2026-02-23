فرمانده کل سپاه درگذشت والده سردار حاج احمد متوسلیان را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، والده مکرمه جاویدالاثر سردار حاج احمد متوسلیان تصریح کرد: این مادر صبور، سالیان متمادی با ایمانی راسخ و قلبی آکنده از امید، رنج فراق فرزند مجاهد و انقلابی خویش را تحمل کرد و با صبری زینبی، جلوه‌ای ماندگار از استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

درگذشت بانوی مؤمنه و صابره، حاجیه خانم معصومه حسین‌زاده، والده مکرمه جاویدالاثر سردار حاج احمد متوسلیان، موجب اندوه و تأثر عمیق گردید.

این مادر صبور، سالیان متمادی با ایمانی راسخ و قلبی آکنده از امید، رنج فراق فرزند مجاهد و انقلابی خویش را تحمل کرد و با صبری زینبی، جلوه‌ای ماندگار از استقامت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت. دامان پاک او پرورش‌دهنده سردار پرافتخاری بود که نامش در تاریخ عزت و مقاومت این سرزمین جاودانه است.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به بیت شریف آن مرحومه و بستگان داغدار و همچنین خانواده‌های معظم شهدا و افتخار آفرینان جاوید الاثر ایران عزیز، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده رحمت واسعه الهی علوه درجات و همنشینی با حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و برای بازماندگان گرامی صبر، شکیبایی و سکینه قلبی توم با اجر و ثبات قدم در خیمه ولایت مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی