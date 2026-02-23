به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله سعادتمند ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: ملت ایران بار دیگر اقتدار و انسجام خود را به نمایش گذاشت و این حضور پرشور، پشتوانه‌ای ارزشمند برای تقویت جایگاه جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی به شمار می‌رود.



وی با اشاره به پیوند میان هویت ملی و میراث تاریخی افزود: میراث فرهنگی گنجینه‌ای گرانسنگ است که گذشته پرافتخار یک ملت را به امروز پیوند می‌زند و زمینه‌ساز تقویت حس خودباوری و هویت تاریخی در جامعه می‌شود و هر ملتی که به پیشینه فرهنگی خود اتکا دارد، از سرمایه‌ای ماندگار برای استمرار عزت و اقتدار برخوردار است.



عضو شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: فرهنگ، آداب و رسوم و سنت‌های مردم ایران ظرفیتی بی‌بدیل است که باید در معرض دید جهانیان قرار گیرد و این وظیفه مهم بر عهده مجموعه‌های متولی میراث فرهنگی است تا با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه معرفی شایسته این ظرفیت‌ها را فراهم کنند.



وی گفت: مقایسه پیشینه تمدنی ایران با برخی کشورهای مدعی نشان می‌دهد که ملت ایران از تاریخی ریشه‌دار و تمدنی کهن برخوردار است و همین پیشینه، بخش مهمی از هویت و قدرت نرم جمهوری اسلامی را شکل می‌دهد.



سعادتمند با بیان اینکه حوزه میراث فرهنگی و محیط زیست صرفاً یک مأموریت اداری یا دولتی نیست، افزود: صیانت از این دو حوزه، مسئولیتی همگانی است و همه آحاد مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی باید آن را وظیفه خود بدانند. نگاه مردمی به میراث فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز پویایی و ماندگاری آن باشد.



وی ادامه داد: بازدیدهای انجام‌شده از برخی ظرفیت‌های تاریخی قم نشان داد که وضعیت موجود در شأن جایگاه این شهر نیست و نیازمند توجه و اقدام جدی است و قم به عنوان شهری با سابقه تاریخی و مذهبی برجسته، باید گنجینه‌های خود را به‌گونه‌ای معرفی کند که در سطح ملی و بین‌المللی بدرخشد.



عضو شورای اسلامی شهر قم اظهار کرد: مدیریت شهری در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارد بستر لازم برای احیا، حفاظت و معرفی آثار تاریخی را فراهم سازد تا امکان بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از این ظرفیت‌ها مهیا شود.



وی خاطرنشان کرد: می‌توان با گشودن باب‌های جدید در حوزه گردشگری، زمینه آشنایی بیشتر زائران و گردشگران با هویت تاریخی قم را فراهم کرد و این امر نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌هاست.



سعادتمند در پایان تأکید کرد: همکاری میان نهادهای مسئول و مدیریت شهری می‌تواند شرایطی را رقم بزند که میراث ارزشمند قم به شکلی شایسته در معرض دید عموم قرار گیرد و زمینه ارائه خدمات فرهنگی گسترده‌تر فراهم شود.