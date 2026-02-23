تحرکات جدید نظامیان اسرائیلی در جنوب سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع سوری از تحرکات جدید رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند که نظامیان اسرائیلی وارد حومه صیدا الجولان در حومه قنیطره در جنوب سوریه شدند.

این منابع همچنین از پرسه زنی گشتی نظامیان اسرائیلی در شهرک جباتا الخشب در حومه قنیطره نیز خبر دادند.

منابع مذکور اعلام کردند که این نظامیان با ۴ خودرو نظامی وارد این شهرک شدند.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.