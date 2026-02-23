روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر فردا به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود که پیامد آن، وقوع بارش‌هایی عمدتاً به‌صورت باران خواهد بود.

وی افزود: طی ساعاتی از اوایل فردا شب، در برخی نقاط مناطق غربی، دامنه ارتفاعات و نواحی شمال‌شرقی استان، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش به‌صورت مخلوط برف و باران خواهد بود و در مناطق شهری عمدتاً باران انتظار می‌رود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا صبح چهارشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: از صبح چهارشنبه با خروج سامانه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و همراه با افزایش تابش آفتاب پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی همچنین با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: از امروز به‌تدریج کاهش نسبی دماهای روزانه و صبحگاهی رخ خواهد داد؛ این در حالی است که طی روزهای گذشته دماهایی در حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد در برخی نقاط استان گزارش شده بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۴ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. در این مدت، ایستگاه‌های کبودراهنگ، رزن و فامنین با صفر درجه سانتی‌گراد سردترین و نهاوند با ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین روز گذشته سرعت وزش باد در گل‌تپه به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.