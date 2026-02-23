  1. استانها
  2. همدان
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۲

پیش‌بینی بارش باران و کاهش نسبی دما در همدان

پیش‌بینی بارش باران و کاهش نسبی دما در همدان

همدان- کارشناس اداره کل هواشناسی همدان از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و گفت: از بعدازظهر فردا به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد و اظهار کرد: از بعدازظهر فردا به‌تدریج بر میزان ابرها افزوده می‌شود که پیامد آن، وقوع بارش‌هایی عمدتاً به‌صورت باران خواهد بود.

وی افزود: طی ساعاتی از اوایل فردا شب، در برخی نقاط مناطق غربی، دامنه ارتفاعات و نواحی شمال‌شرقی استان، رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در ارتفاعات و گردنه‌ها بارش به‌صورت مخلوط برف و باران خواهد بود و در مناطق شهری عمدتاً باران انتظار می‌رود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی تا صبح چهارشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: از صبح چهارشنبه با خروج سامانه، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و همراه با افزایش تابش آفتاب پیش‌بینی می‌شود.

زاهدی همچنین با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: از امروز به‌تدریج کاهش نسبی دماهای روزانه و صبحگاهی رخ خواهد داد؛ این در حالی است که طی روزهای گذشته دماهایی در حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد در برخی نقاط استان گزارش شده بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، کمینه و بیشینه دما در ایستگاه فرودگاه همدان بین ۴ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثبت شده است. در این مدت، ایستگاه‌های کبودراهنگ، رزن و فامنین با صفر درجه سانتی‌گراد سردترین و نهاوند با ۲۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بوده‌اند. همچنین روز گذشته سرعت وزش باد در گل‌تپه به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

کد خبر 6757817

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

