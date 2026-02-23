احیای بافت تاریخی قم کلید ارتقای تجربه گردشگری و هویتمندی شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگری شهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه بازدید اخیر از آثار تاریخی و خانههای قدیمی شهر نشاندهنده ظرفیتهای مغفولمانده میراث فرهنگی است، گفت: این گنجینهها بخشی از دارایی مردم است و نگهداری و احیای آنها باید با مشارکت مردم و دستگاههای مسئول انجام شود تا هیچ اتفاقی برای آنها رخ ندهد و ارزش فرهنگی آن حفظ شود.
وی افزود: دو خانه تاریخی معروف به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به حرم مطهر حضرت معصومه(س) و بلوار پیامبر اعظم، قابلیت بالایی برای استفاده شهرداری دارند و میتوانند علاوه بر احیای میراث، به یک مرکز درآمدزا و فرهنگی تبدیل شوند.
مسگری گفت: مقرر شده این ساختمانها پس از آمادهسازی و جابجایی برخی دستگاهها، تحویل شهرداری شود و در طرحهای جامع شهری نیز کاربرد فرهنگی و موزهای آنها مدنظر قرار گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: با توجه به نزدیکی مجموعه به کتابخانه حضرت آیتالله سیستانی، احداث موزه در این محدوده میتواند به تجمیع خدمات فرهنگی و ارتقای سطح ارائه خدمات به مردم و زائران کمک کند.
وی تأکید کرد: هدف از این اقدامات ارتقای حضور زائران در شهر و افزایش مدت اقامت آنان است تا خاطرهای مثبت از سفر به قم ثبت شود.
مسگری با اشاره به مشکلات بافت تاریخی اطراف حرم گفت: برخی کوچهها و معابر به دلیل تردد غیرمنظم و محدودیتهای موجود، به گلوگاههایی برای رفتوآمد تبدیل شدهاند و این امر نیازمند ساماندهی است.
وی افزود: تلاش میکنیم با اقدامات اصلاحی، عبور و مرور آسان شود و محدودیتها و موانع در بافت تاریخی کاهش یابد تا هم ساکنان و هم زائران بهرهمند شوند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیات لایحه و طرح پیشنهادی در راستای احیای بافت تاریخی و تقویت زیرساختهای گردشگری مورد موافقت شورا قرار دارد و با همکاری شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی، اقدامات لازم برای بهرهبرداری مؤثر از خانههای تاریخی و ارتقای خدمات به مردم و زائران انجام خواهد شد.
