۹۰۰۰ تن مرکبات از ساری صادر شد

محمدعلی نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید مرکبات در این شهرستان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۷۵ هزار تن رسید و ۹ هزار تن از این محصول به بازارهای هدف صادر شده است. ذخیره ۳۵ هزار تنی مرکبات در سورتینگها، آرامش بازار شب عید را تضمین میکند.
نوبخت با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش کشاورزی و نقش برجسته تولید مرکبات در اقتصاد استان مازندران گفت: شهرستان ساری با سطح حدود ۲۰ هزار هکتار باغات مرکبات جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای اصلی تولید مرکبات در استان و کشور تثبیت کرده است.
وی افزود: نگاه دولت چهاردهم به بخش کشاورزی نگاهی توسعه محور، حمایتی و مبتنی بر ارتقای بهرهوری است و تلاش میشود هم تولید افزایش یابد و هم بازار مصرف با آرامش همراه باشد.
فرماندار ساری همچنین با اشاره به ذخیره ۳۵ هزار تنی مرکبات در سورتینگها خاطرنشان کرد: این اقدام میتواند نیاز بازار شب عید را پاسخگو باشد و صادرات محصولات به بازارهای هدف را تسهیل کند.
