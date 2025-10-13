به گزارش خبرنگار مهر محمد علی نوبخت پیش از ظهر دوشنبه در شورای کشاورزی از آغاز برداشت نارنگی پیشرس در ۷۵۰ هکتار از باغات این شهرستان خبر داد و گفت: شهرستان ساری با بیش از ۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات، یکی از مهمترین قطبهای تولید مرکبات در شمال کشور است که ۵ هزار هکتار آن به باغات نارنگی اختصاص دارد.
وی افزود: از این میزان هزار و ۵۰۰ هکتار مربوط به ارقام پیشرس یا ژاپنی است که تاکنون برداشت نصف این سطح انجام شده است. بر اساس برآورد کارشناسان جهاد کشاورزی، پیشبینی میشود امسال بیش از ۴۰ هزار تن نارنگی پیشرس از باغات شهرستان برداشت شود که بخش عمدهای از آن علاوه بر تأمین بازار داخلی، به کشورهای همسایه صادر خواهد شد.
فرماندار ساری با اشاره به ظرفیتهای فرآوری و بستهبندی مرکبات اظهار داشت: در حال حاضر ۶۳ واحد سورتینگ با بهرهگیری از تجهیزات مدرن و نیروی متخصص در شهرستان فعال هستند که فرآیند سورتینگ، بستهبندی و ارسال محصول را با استانداردهای صادراتی انجام میدهند. این زیرساختها نقش مهمی در افزایش کیفیت محصول و توسعه صادرات ایفا میکنند.
وی همچنین از تلاشهای مدیریت جهاد کشاورزی و باغداران در کنترل آفات قدردانی کرد و گفت: با اجرای برنامههای هدفمند کنترل مگس میوه مدیترانهای و سمپاشی به موقع، امسال هیچ مورد مگسزدگی در باغات نارنگی گزارش نشده است و محصولات برداشت شده از کیفیت و سلامت مطلوب برخوردار هستند.
فرماندار اعلام کرد: برداشت ارقام تامسون از ۱۵ آبان آغاز میشود و توصیه شده باغداران از برداشت زودهنگام خودداری کنند تا کیفیت محصول حفظ شود و بازار نیز دچار نوسان قیمتی نشود.
وی تاکید کرد: تولید با کیفیت، عرضه منظم و حفظ سلامت محصول، سه اصل کلیدی در پایداری اقتصاد کشاورزی شهرستان ساری است که با همکاری دولت و کشاورزان به بهترین شکل دنبال میشود.
