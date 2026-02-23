صلاحیت ۴ عضو فعلی شورای شهر مشهد برای انتخابات احراز نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عباس‌پور اظهار کرد: از مجموع ۱۵ عضو شورای فعلی، هشت نفر ثبت نام کرده بودند که صلاحیت چهار نفر به دلیل نقص و یا عدم ارائه مدارک کافی رد شد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای مشهد با تاکید بر اینکه بررسی صلاحیت و مدارک داوطلبان توسط هیئت نظارت بر انتخابات بر اساس استعلام های جدید از مراجع قانونی فارغ از جناح بندی های مرسوم سیاسی و با دقت انجام شده است، بیان کرد: به طور کلی برای همه داوطلبان رد صلاحیت شده اعلام می شود؛ مطابق قانون، مدرک سو پیشینه باید مربوط به سه ماه قبل باشد و یا ممکن است داوطلب تصدی شغلی جدیدی داشته که در بارگذاری صحیح مدارک به آن توجه نکرده و یا اصولا استعلام های قانونی جدید فرد، مثبت نبوده است.

وی ادامه داد: به دلیل ثبت نام غیرحضوری و تمام الکترونیک در این دوره؛ هیئت نظارت فقط مطابق اسناد و مدارک ارائه شده توسط داوطلب و استعلام های قانونی اقدام به بررسی صلاحیت ها کرده است و با توجه به بروز رسانی این موارد و کوتاهی در بارگذاری مدارک کافی و صحیح ممکن است برخی اعضا شورا در سطح شهرستان و حتی افرادی که قبلا تایید صلاحیت شده بودند اکنون صلاحیتشان احرا نشده باشد.

عباس پور گفت: در مجموع برای شهرستان مشهد صلاحیت هزار و ۵۷۱ داوطلب تایید شده که هزار و ۵۰۴ نفر برای انتخابات شورای شهر ۱۵ نفره مشهد، ۳۷ نفر شورای شهر رضویه و ۳۰ نفر شورای شهر ملک آباد این شهرستان به رقابت می پردازند.