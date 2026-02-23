تمامی حوزه های روستایی خراسان رضوی در انتخابات شوراها دارای داوطلب است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم ساقی بعدازظهر شنبه در حاشیه جلسه ستاد انتخابات خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای اولین‌بار در ادوار مختلف، تمامی ۲۵۶۷ حوزه روستایی استان دارای داوطلب شده‌اند و هیچ حوزه‌ای بدون داوطلب نیست که این موضوع از نظر پوشش کامل حوزه‌ها حائز اهمیت است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی بیان کرد: در مهلت یک‌هفته‌ای ثبت‌نام حوزه‌های روستایی که با یک روز تمدید همراه بود، خوشبختانه همانند حوزه شهری با مشارکت مناسب داوطلبان مواجه بودیم و در مجموع طی هشت روز، نسبت به دوره گذشته ۱۰ درصد افزایش ثبت‌نام را شاهد بودیم.

وی افزود: از نظر سنی نیز ترکیبی از تجربه و نیروهای جوان و باانگیزه در میان داوطلبان دیده می‌شود. میانگین سنی کل داوطلبان ۴۶ سال است، اما بیشترین فراوانی ثبت‌نام‌کنندگان در بازه سنی ۳۰ تا ۴۵ سال قرار دارند که این موضوع جای خوشحالی دارد.

ساقی با اشاره به مشارکت بانوان تصریح کرد: برای نخستین‌بار، ۱۰ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان را بانوان تشکیل می‌دهند؛ در حالی که این رقم در ادوار گذشته حدود ۶ درصد و حتی ۴ درصد بوده است. این افزایش مشارکت بانوان اتفاق قابل توجه و امیدوارکننده‌ای است.

دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی در خصوص وضعیت تحصیلات داوطلبان نیز گفت: در روستاهای بالای ۲۰۰ خانوار، حداقل مدرک سواد خواندن و نوشتن کفایت می‌کرد و بیشترین فراوانی داوطلبان به لحاظ مدرک تحصیلی در سطح زیر دیپلم است و در عین حال، آمار تحصیلات تکمیلی نیز در حوزه روستایی قابل توجه بوده است.

ساقی اظهار کرد: امیدواریم داوطلبان پس از طی فرآیندهای قانونی بررسی صلاحیت‌ها، به‌عنوان داوطلب نهایی شناخته شوند و در فرصت یک‌هفته‌ای قانونی، تبلیغات مجاز خود را انجام دهند و در ۱۱ اردیبهشت‌ماه در رقابتی سالم حضور یابند که به مشارکت حداکثری مردم منجر شود.