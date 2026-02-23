به گزارش خبرنگار مهر، روح الله امرالهی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مطالبات پیوسته مردم در حوزههای گردشگری و موضوعات پیرامون بافت تاریخی گفت: این مسائل سالهاست در کمیسیون ماده ۵ استان، شورای ترافیک و کمیتههای فنی مطرح میشود، اما همچنان برخی از مشکلات حل نشده باقی مانده است.
وی افزود یکی از اولویتهای فوری، توسعه هتلها در محدوده نزدیک حرم مطهر است تا زائران با دسترسی مناسب و خدمات کامل اقامتی مواجه شوند.
امرالهی تأکید کرد: امکان احداث هتلهای ۶ تا ۷ طبقه در بافتهای تاریخی و غیرتاریخی موجود مطابق قوانین، به شرط رعایت ضوابط و حفظ هویت تاریخی، وجود دارد و تجربه شهرهای دیگر نشان میدهد چنین اقداماتی مانعی ایجاد نمیکند.
رییس شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: حفاظت از بافت تاریخی، بازارها و راست گذرهای شهر از اهمیت بالایی برخوردار است و نباید اجازه داد بخشهایی که ریشه تاریخی و فرهنگی دارند، خالی و تهی شوند.
وی با بیان اینکه برخی از بازارهای قدیمی و راست گذرهای پشت بازار تهی شدهاند، گفت: این مناطق نه تنها خالی از سکنه بلکه خالی از فعالیت تجاری هستند و حفاظت و احیای آنها ضروری است.
امرالهی با اشاره به محدوده تاریخی ۱۶۰ هکتاری شهر افزود: زمینهای بازمانده از طرح بازآفرینی باید با همکاری مدیریت شهری، میراث فرهنگی، سازمان بازآفرینی و سایر دستگاههای متولی احیا شود و در کنار توسعه، هویت تاریخی حفظ گردد.
وی پیشنهاد کرد هرگونه توسعه و مولدسازی در این مناطق باید با رعایت حریم تاریخی و حقوق شهروندان انجام شود.
وی همچنین به موضوع موزهها و ساختمانهای تاریخی پرداخت و گفت: مدیریت بهرهبرداری فرهنگی این اماکن باید در اختیار شهرداری و نهادهای متولی قرار گیرد تا فعالیتهای فرهنگی و معنوی در این فضاها با برنامهریزی مدون انجام شود.
امرالهی افزود: نگاه شورا صرفاً حمایتی و مبتنی بر توسعه فرهنگی است و واگذاریها نباید محدود به جنبه مادی و تهاتر باشد.
رییس شورای اسلامی شهر قم در پایان تأکید کرد: همکاری میان دستگاههای دولتی، مدیریت شهری و میراث فرهنگی برای احیای بافت تاریخی، توسعه فضاهای اقامتی و ارتقای تجربه زائران ضروری است و تمام اقدامات باید با رویکرد اجتماعی، فرهنگی و تاریخی انجام شود تا هم نیاز مردم برآورده شود و هم هویت شهر حفظ گردد.
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