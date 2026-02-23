اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال در چناران 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در آستانه آغاز سال جدید و ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای خرید اقلام کالایی به خصوص کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارها، شوینده ها و کالاهای متناسب ماه مبارک رمضان، اجرای طرح بازرسی از مراکز عرضه و فروش در سطح بازار در دستور کار بازرسان قرار دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چناران با اشاره به الزام رعایت قانون نظام صنفی از سوی متصدیان بیان کرد: متصدیان واحدها ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی محصولات، صدور فاکتور فروش معتبر و عدم فروش اجباری کالا به صورت سبدی به مشتریان هستند.

وی افزود: گشت مشترک نظارتی با حضور بازرسان ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف برای بررسی و کنترل قیمتها و رصد بازار همه روزه در حال انجام است.

مقدم خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را به تلفن گویای ۱۲۴ سامانه دریافت اخبار و گزارشات مردمی و یا تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و در ساعات اداری نیز با شماره تلفن ۴۶۱۲۳۴۴۴ واحد بازرسی اداره صمت گزارش نمایند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چناران در ادامه شعار خدمت رسانی برای خدمت آماده ایم، مطالبه از شما، صمت چناران، سمت مردم را اولویت اصلی این اداره برشمرد.