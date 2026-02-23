  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۲۰

اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام پایانی سال در چناران 

چناران‌- رئیس اداره صمت چناران از اجرای طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان از ابتدای اسفند تا ۱۵ فروردین سال آینده در چناران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مقدم بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در آستانه آغاز سال جدید و ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضا برای خرید اقلام کالایی به خصوص کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوارها، شوینده ها و کالاهای متناسب ماه مبارک رمضان، اجرای طرح بازرسی از مراکز عرضه و فروش در سطح بازار در دستور کار بازرسان قرار دارد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چناران با اشاره به الزام رعایت قانون نظام صنفی از سوی متصدیان بیان کرد: متصدیان واحدها ملزم به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی محصولات، صدور فاکتور فروش معتبر و عدم فروش اجباری کالا به صورت سبدی به مشتریان هستند.

وی افزود: گشت مشترک نظارتی با حضور بازرسان ادارات صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف برای بررسی و کنترل قیمتها و رصد بازار همه روزه در حال انجام است.

مقدم خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، مراتب را به تلفن گویای ۱۲۴ سامانه دریافت اخبار و گزارشات مردمی و یا تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و در ساعات اداری نیز با شماره تلفن ۴۶۱۲۳۴۴۴ واحد بازرسی اداره صمت گزارش نمایند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت چناران در ادامه شعار خدمت رسانی برای خدمت آماده ایم، مطالبه از شما، صمت چناران، سمت مردم را اولویت اصلی این اداره برشمرد.

کد خبر 6757912

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها