به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که روز دوشنبه در شهرهای چگنی، ویسیان، شوراب و ناوه‌کش انجام گرفت، ۱۱ واحد نانوایی مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.

در جریان این بازرسی، شاخص‌هایی از جمله وزن چانه و نان تولیدی، رعایت ساعت کاری مصوب، تطبیق تراکنش‌های ثبت‌شده در دستگاه‌های کارتخوان با سهمیه آرد تحویلی و ثبت‌شده در کاردکس، موجودی فیزیکی آرد در واحدها و همچنین میزان رضایت مشتریان مورد بررسی قرار گرفت.

بازرسان با هدف اطمینان از توزیع عادلانه آرد یارانه‌ای و رعایت ضوابط صنفی، وضعیت عملکرد واحدهای خبازی را به‌صورت میدانی ارزیابی کردند.

تقدیر از واحدهای دارای عملکرد مطلوب

بر اساس نتایج این بازدید، هیچ‌گونه تخلفی در واحدهای مورد بررسی ثبت نشد و عملکرد نانوایی‌ها مطلوب ارزیابی شد.

در پایان نیز از نانوایی‌هایی که ضوابط تعیین‌شده را به‌طور کامل رعایت کرده بودند، تقدیر به عمل آمد.

این نظارت‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از رعایت مقررات صنفی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.