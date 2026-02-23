به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود احمدی عصر دوشنبه در نشست شورای امر به معروف و نهی از منکر اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به ضرورت بازشناسی مفاهیم دینی اظهار کرد: بر اساس بیانات رهبر معظم انقلاب، امر به معروف یک واجب فراموش شده است، اما ما معتقدیم این فریضه فراتر از آن، یک «واجب فهم نشده» است؛ چراکه بسیاری از افراد هنوز قالب‌های صحیح و شیوه‌های اثرگذار اجرای آن را به درستی درک نکرده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این فریضه باید بر پایه دانش و عقلانیت باشد، افزود: طبق دیدگاه اندیشمندانی همچون شهید مطهری، اقدام به امر به معروف توسط فرد جاهل نه تنها اثرگذار نیست، بلکه حرام تلقی می‌شود. امر به معروف باید به گونه‌ای باشد که هم فرد عاقل آن را به درستی اجرا کند و هم مخاطبِ خردمند، آن را با جان و دل بپذیرد؛ لذا علم و آگاهی یکی از شروط بنیادین و غیرقابل انکار در این حوزه است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه با تبیین نقش حاکمیتی این ستاد ابراز داشت: وظیفه اصلی ما در ستاد، «احیا» به معنای بسترسازی است. همان‌طور که ستاد اقامه نماز وظیفه خواندن نماز به جای مردم را ندارد و تنها زیرساخت‌ها و فضای مساجد را مهیا می‌کند، ستاد امر به معروف نیز باید بستر را برای مشارکت عمومی مردم فراهم آورد. در حال حاضر زیرساخت‌های حقوقی و شعب ویژه قضایی در کرمانشاه فعال هستند و تقدیم ۴ شهید و چندین جانباز در این راه، نشان‌دهنده پویایی این جریان در استان است.

لزوم تغییر رویکرد از مچ‌گیری به دست‌گیری

حجت‌الاسلام احمدی با انتقاد از نگرش‌های منفی نسبت به این فریضه گفت: متأسفانه در ذهنیت برخی از آحاد جامعه، امر به معروف با تذکرهای تند و ایجاد ناراحتی گره خورده است، در حالی که فلسفه اصلی این کار «دست‌گیری» است نه «مچ‌گیری». هدف ما این است که اگر فردی دچار لغزش شد، با نگاهی دلسوزانه او را به مسیر صحیح بازگردانیم و مانع از سقوط بیشتر وی شویم، نه اینکه با برخوردهای ناصحیح او را طرد کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مطالبه‌گری تخصصی اشاره کرد و بیان داشت: مطالبه‌گری باید مستند، مستمر و به دور از کلی‌گویی باشد. نباید بر اساس شنیده‌های رسانه‌ای، کل ساختار اداری را زیر سوال برد، بلکه باید با ارائه اسناد دقیق و پیگیری مداوم، به اصلاح امور پرداخت. طبق احادیث معصومین (ع)، موکول کردن وظایف به دیگران و بی‌تفاوتی نسبت به مشکلات محله و اداره، با روح تعاون اسلامی در تضاد است و همه باید برای حل معضلات پای کار بیایند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کرمانشاه در پایان با تاکید بر اهمیت «جهاد تبیین» به عنوان یکی از بزرگترین معروفات زمانه خاطرنشان کرد: ادارات و سازمان‌ها موظفند معروفات و منکرات تخصصی حوزه خود را شناسایی و اولویت‌بندی کنند. تبیین دستاوردهای انقلاب و خدمات نظام در قالب‌های نوین رسانه‌ای، از اولویت‌های قطعی است که می‌تواند فضای ناامیدی را در جامعه از بین ببرد؛ چراکه بی‌تفاوتی و یأس، بزرگترین موانع در مسیر احیای ارزش‌های اسلامی هستند.