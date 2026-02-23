به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد بسطامی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، مأموران انتظامی یگان امداد با اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، ۱۴ دستگاه خودروی متخلف را شناسایی و توقیف کردند.

وی افزود: این خودروها با انجام تخلفاتی نظیر تغییر در سیستم اگزوز و ایجاد آلودگی صوتی، مخدوش کردن پلاک، انجام حرکات نمایشی و رفتارهای پرخطر، موجب سلب آسایش عمومی شهروندان شده بودند که پس از اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام با تأکید بر تداوم اجرای این‌گونه طرح‌ها تصریح کرد: هدف از اجرای این اقدامات، تأمین امنیت و آرامش شهروندان است و پلیس با همکاری دستگاه قضائی، برخورد قاطع و قانونی با رانندگان حادثه‌ساز و وسایل نقلیه خطرآفرین را به صورت مستمر در دستور کار دارد.